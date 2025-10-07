Las patinadoras sobre hielo colombianas Isabella Caicedo y Luna Campos han puesto en marcha su temporada de short track con una prometedora participación en el Western Elite de Calgary, un circuito internacional clave para el desarrollo de jóvenes talentos.

Este evento, celebrado anualmente en el Olympic Oval de Calgary, marca el inicio de la preparación y la búsqueda de cupos para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Isabella Caicedo brilló con una actuación notable al finalizar en la posición 11 en la clasificación general frente a patinadoras de alto nivel. Su momento más destacado fue la victoria en uno de los heats de los 500 metros, donde cronometró un tiempo de 46.874.

Este registro es crucial, ya que se mantiene por debajo de la marca de 47.21 exigida por la ISU para participar en los World Tours clasificatorios. Caicedo ya había obtenido este cupo la temporada pasada con un impresionante tiempo de 46.069.

Patinadoras sobre hielo de Colombia se preparan para la temporada de short track

Gracias a este desempeño, la Federación Colombiana de Patinaje ha confirmado su inscripción para las dos primeras Copas Mundo de la temporada, que se disputarán en Montreal, Canadá, del 9 al 12 y del 16 al 19 de octubre.

Estas competencias abren oficialmente el proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Invierno.

Por su parte, la joven Luna Campos, de la categoría juvenil, finalizó en el puesto 22 de la clasificación general.

Aunque sus tiempos no fueron suficientes para asegurar un lugar en las Copas Mundo, su participación en el Western Elite es un paso significativo en su desarrollo competitivo y subraya la proyección internacional del patinaje colombiano.

El rendimiento de Caicedo y Campos demuestra la consolidación del patinaje sobre hielo de Colombia en el calendario internacional. Ambas deportistas representan a una nueva generación que busca escribir historia para el país en las pistas de hielo a nivel mundial.

