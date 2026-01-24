Resumen: Bad Bunny agota fechas en Medellín. Conozca los horarios del Metro extendidos hasta la 1:30 a.m. y el plan de movilidad para evitar trancones en el Atanasio.

¡Segundo round en el Atanasio! Bad Bunny no suelta a Medellín: así será la movilidad

Medellín vive un impacto histórico en la economía con el inicio de la gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ de Bad Bunny. El Atanasio Girardot recibió a miles de fanáticos en la primera de tres fechas consecutivas.

Ante la magnitud del evento, que atrae a turistas de diversas partes del mundo, la alcaldía ha desplegado un robusto operativo para evitar el colapso de las vías que rodean la unidad deportiva, recomendando a los ciudadanos evitar circular por el sector de la 70 si no es estrictamente necesario.

Para garantizar que la economía de la noche fluya sin contratiempos de seguridad, los organizadores dispusieron la apertura de puertas desde las 3:00 p. m., buscando un ingreso escalonado de los asistentes.

Aunque el plato fuerte del Bad Bunny está programado para las 9:00 p.m., se espera que la congestión vehicular se mantenga hasta altas horas de la madrugada, razón por la cual las autoridades de tránsito han sugerido tomar rutas alternas y planear los recorridos con suficiente antelación para no quedar atrapados en los embotellamientos.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció una medida clave para el retorno seguro de los “real hasta la muerte”: la extensión del horario comercial del Metro de Medellín.

Durante este fin de semana, el sistema operará hasta la 1:30 a.m., facilitando que los asistentes abandonen el estadio de forma organizada y bajo el control de la fuerza pública.

“Queremos que la gente disfrute con todas las garantías”, afirmó el mandatario, subrayando que el dispositivo de seguridad será permanente en las estaciones aledañas.

Con un show que se extiende por casi tres horas y la expectativa de invitados sorpresa tras la aparición de Li Saumet en la primera fecha, Medellín se consolida como la plaza más fuerte para los grandes espectáculos internacionales en 2026.

La recomendación final de la Secretaría de Movilidad es clara: priorizar el transporte público y acatar las señales de los agentes para que la fiesta no termine en un caos vial.

