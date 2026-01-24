El deporte colombiano está de luto por el fallecimiento de Ciro Solano Portacio, padre del presidente del Comité Olímpico Colombiano. Foto: COC

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El deporte colombiano lamenta el fallecimiento de Ciro Solano Portacio, padre del actual presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano Hurtado. Ante esta sensible pérdida, diversas entidades como el COC, la DIMAYOR y sus 36 clubes afiliados han expresado sus condolencias y solidaridad con la familia, destacando también el apoyo a Luis Solano, hijo del fallecido y funcionario del fútbol profesional. La partida del patriarca ha generado una ola de mensajes de fortaleza por parte de dirigentes y allegados, uniendo a la comunidad deportiva nacional en un momento de profundo pesar

¡Luto en el Comité Olímpico Colombiano! Falleció el padre de Ciro Solano

El deporte nacional se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ciro Solano Portacio, padre del actual presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano Hurtado.

El Comité Ejecutivo de la institución fue el primero en manifestarse, enviando un sentido mensaje de condolencias y solidaridad a su presidente ante esta irreparable pérdida familiar, uniendo a la comunidad olímpica en un momento de profundo pesar.

A las voces de duelo se sumó la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), liderada por su presidente Fernando Jaramillo Giraldo, junto a los 36 clubes afiliados del país.

A través de un comunicado oficial, el ente rector del fútbol profesional expresó su más sentido pésame al doctor Solano Hurtado, destacando el respeto y la cercanía que une a las diferentes organizaciones deportivas del país en situaciones de esta índole.

Lea también: ¡Lento pero seguro! Por fin el DIM anunció el fichaje de Daniel Cataño a las filas poderosas

¡Luto en el Comité Olímpico Colombiano! Falleció el padre de Ciro Solano

Finalmente, la DIMAYOR extendió un mensaje especial de fortaleza para Luis Solano, hijo del fallecido y quien se desempeña como Oficial de Medios y Mercadeo de la entidad en Montería.

Familiares, amigos y allegados han recibido múltiples manifestaciones de acompañamiento por parte de diversos sectores de la sociedad, quienes lamentan la partida del patriarca de la familia Solano.

Minuto30 también se suma a las voces de pesar por el sensible fallecimiento del dirigente deportivo colombiano.

Más noticias de Deporte