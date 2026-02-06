¡Prepárese! Ideam advierte que un segundo frente frío ‘golpeará’ a Colombia

Resumen: Ideam alerta por la llegada de un segundo frente frío a Colombia. Se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas y nubosidad en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que el incremento de las precipitaciones en los últimos días se debe al paso de una línea prefrontal proveniente del hemisferio norte. Sin embargo, la alerta se mantiene encendida, ya que la entidad anunció que un segundo frente frío se avecina y generará un aumento significativo de la nubosidad y las tormentas en varias zonas del territorio nacional.

Según la teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, este comportamiento atípico está siendo reforzado por un sistema de baja presión en el mar Caribe.

Este fenómeno no solo traerá lluvias intensas, sino también vientos fuertes y un oleaje elevado que afectará principalmente al litoral Caribe.

Para los próximos días, se espera que este segundo frente cause una nubosidad abundante con afectación indirecta en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en el Golfo de Urabá y el sector occidental de la costa norte colombiana.

El pronóstico para este cierre de semana es de “lluvias de variada intensidad”, con una alta probabilidad de tormentas eléctricas sectorizadas.

Entre los departamentos que recibirán el mayor impacto se encuentran Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, los Santanderes, y gran parte de la región Andina y Amazónica.

El Ideam también advirtió sobre acumulados de agua significativos en puntos críticos como los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca, y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar alerta a los niveles de los ríos y evitar actividades marítimas en las zonas de influencia del frente frío.

La combinación de la nubosidad persistente y los suelos saturados por las lluvias previas incrementa el riesgo de deslizamientos en zonas de ladera. El instituto continuará monitoreando el avance de esta masa de aire frío que, aunque es característica del invierno en el norte del continente, está golpeando con una fuerza inusual al suroccidente del Caribe y al interior de Colombia.

