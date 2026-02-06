Asesinan en México a Santiago Gallón, narcotraficante acusado de participar en el trágico crimen del futbolista Andrés Escobar en 1994. Fotos: Redes sociales / Créditos al autor

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El exnarcotraficante Santiago Gallón Henao, de 62 años, fue asesinado en Toluca, México, cerrando así un historial criminal marcado por su vinculación al asesinato del ídolo de Atlético Nacional, Andrés Escobar. Gallón, quien residía en México desde 2019, es recordado por ser uno de los acusados de instigar el crimen del defensor central en 1994, cometido en Medellín tras el autogol que contribuyó a la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial de EE. UU.

Asesinado en México Santiago Gallón, uno de los señalados por el crimen del verdolaga Andrés Escobar

El exnarcotraficante colombiano Santiago Gallón Henao, de 62 años, fue asesinado recientemente en Toluca, México, país donde residía desde el año 2019.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Gallón, quien contaba con un extenso prontuario judicial, fue interceptado por sicarios en territorio mexicano.

Con eso, los sicarios pusieron fin a una vida marcada por la ilegalidad y los vínculos con estructuras criminales de alto nivel en Colombia.

Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva del país por ser uno de los principales acusados en el asesinato del futbolista Andrés Escobar, el icónico defensa central de Atlético Nacional y la Selección Colombia.

Lea también: ¡Esta noche, tienen que ganar! El DIM anunció los convocados para recibir al Inter en el Atanasio

Asesinado en México Santiago Gallón, uno de los señalados por el crimen del verdolaga Andrés Escobar

Gallón, junto a su hermano, fue señalado de haber instigado el ataque contra el deportista tras un altercado en un parqueadero de Medellín, apenas unos días después de que la “Tricolor” regresara de su fallida participación en el Mundial de EE. UU. 1994.

El crimen de Escobar, perpetrado en julio de 1994, conmocionó al mundo entero, pues se vinculó directamente con el autogol que el “Caballero de la Cancha” marcó ante Estados Unidos.

Ese desafortunado autogol, sentenció la eliminación de una Colombia que llegó a la cita mundialista como gran favorita.

Con la muerte de Gallón en México, se cierra un capítulo oscuro vinculado a uno de los episodios más dolorosos en la historia del deporte y la violencia en Colombia.

Más noticias de Atlético Nacional