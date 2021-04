Segundo balance del Medellín

Han sido muchas las manifestaciones, opiniones y comentarios que se han realizado tras la no clasificación al octogonal final de la Liga Betplay por parte del Deportivo Independiente Medellín en este primer semestre del año y que se esté o no de acuerdo con las mismas, hace parte del respeto a la posición de cada quien y eso es lo que debe primar en estos momentos entre su poderosa hinchada.

En este segundo balance quiero presentar mi posición de los jugadores que Hernán Darío “El Bolillo” Gómez encontró en plantilla y que de una u otra manera fueron utilizados a la nómina principal con los que alternó a los que el mismo solicitó para enfrentar en su momento los dos torneos de este primer semestre.

Es preciso clarificar que prima la condición humana del jugador, quizás muchas veces juzgamos con justa o no razón, pero se nos olvida que ellos son seres humanos que en su mayoría se afecta por las críticas. El ejemplo más reciente lo evidenciamos con el “Morro” García quien incluso en su momento estuvo en planes del “Equipo del Pueblo”.

Sin ir más allá y dejando claro este punto me queda una gran satisfacción el papel que cumplieron nuestros arqueros, tanto Mosquera como el mismo Vásquez respondieron como debió ser y quizás gracias a sus buenas participaciones podemos decir sin duda alguna que tenemos garantía y confianza en el arco escarlata.

No quiero en este segundo balance extenderme en cada uno de los jugadores, el tiempo y el espacio amerita tomar a los que considero son los referentes del equipo y por lo tal así lo voy a presentar.

En estos momentos una gran parte de la poderosa hinchada viene haciendo un llamado para que se renueve el contrato de nuestro “Capi” quien termina su vínculo con el `Decano` el próximo mes de junio y eso es válido más cuando Cadavid con su liderazgo ha demostrado el porque se debe quedar por lo menos unas dos temporadas más.

Nunca he desconocido el liderazgo, actitud, entrega y compromiso que tiene Andrés Cadavid con el Deportivo Independiente Medellín, pero futbolísticamente en muchos partidos lo he visto lento, con reiterados errores de marca, mal ubicado y con un ‘me saca la piedra’ que me gustaría verlo lejos de mi equipo.

Pero de igual manera veo un Andrés Cadavid a ese líder que necesitamos, su carisma, compromiso y sobre todo entrega que tiene por nuestra ‘sagrada’ me hace comprender que este tipo de jugadores se debe quedar y creo que por la confianza que el mismo “Bolillo” le tiene, se va a dar su continuidad.

De Javier Reina me he referido en varias de mis columnas, nadie discute sus condiciones futbolísticas porque las tiene de sobra, el asunto acá es que es un jugador que le falta actitud y compromiso por lo que en su momento dije que juega bien cuando le da la ‘gana’ y por ello en unos partidos se le ve como ese volante que todos deseamos tener en nuestro equipo pero en otros donde infortunadamente han sido la mayoría, por su misma displicencia futbolística, no lo queremos ver más acá.

Lo más sano es que Javier Reina de un paso al costado, desconozco su condición contractual, pero ojalá se llegue a un acuerdo y evite por ello que en una nueva temporada sea objeto de nuevo de los malos comentarios que se presentan por sus actuaciones.

Caso similar pasa con el “Chacho” quien también ha sido foco de atención por una gran parte de la poderosa hinchada por su limitada tarea en lo que le corresponde, que no es otra cosa que el gol.

Leonardo Castro debe al igual que Javier Reina dar un paso al costado y buscar un nuevo aire donde quizás como ha pasado con varios de nuestros delanteros, se les abre el arco una vez dejan nuestro equipo. Así es el fútbol para muchos, te quita hoy en uno, pero te lo da mañana en otro.

De los canteranos no me quiero referir en esta columna, aguantarlos, darles la oportunidad que se merecen es lo ideal, lo demás ya lo dijo el mismo “Bolillo” Gómez en el momento que contagiaron con covid19 a muchos jugadores y cuerpo técnico del equipo, por ello se les debe acompañar de manera especial en su comportamiento y más cuando la fama y el dinero les va llegando a su cabeza.

En un tercer y último informe me referiré al “Bolillo” y a una dirigencia encabezada por el señor Raúl Giraldo Gómez, por el momento este es el segundo balance que como todo cada cual y ojalá con respeto saque sus propias conclusiones.

