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    No se confíe por las pocas lluvias: este es el riesgo que advierte la UNGRD

    Alertan que la baja cantidad de lluvias pronosticada para el cierre de año no descarta graves emergencias y desastres en varias regiones del país.

    Publicado por: Melissa Noreña

    No se confíe por las pocas lluvias: este es el riesgo que advierte la UNGRD
    Foto de archivo para ilustrar la nota.
    No se confíe por las pocas lluvias: este es el riesgo que advierte la UNGRD

    Resumen: Conoce los detalles de la segunda temporada de lluvias en Colombia para 2026, donde la UNGRD advierte que menos precipitaciones no reducen el riesgo.

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    La llegada de la segunda temporada de lluvias a Colombia durante el año 2026 estará marcada por condiciones atípicas debido a la influencia directa del fenómeno de El Niño, según advirtió recientemente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

    A pesar de que los pronósticos oficiales e instituciones como el Ideam estiman que los volúmenes de precipitación se ubicarán por debajo de los promedios históricos esperados para el último trimestre en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, las autoridades recalcaron que esta disminución no elimina los peligros inminentes para las comunidades.

    Mediante la expedición de la Circular 085 del 18 de septiembre de 2026, la entidad gubernamental subrayó que los episodios de aguaceros intensos, aunque sean de corta duración, siguen representando una amenaza seria de inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales y movimientos en masa.

    Esta vulnerabilidad se incrementa notablemente en aquellos terrenos que sufrieron daños previos por incendios forestales, donde la pérdida de la cobertura vegetal acelera la escorrentía y el peligro de deslizamientos ante cualquier tormenta repentina.

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    Por esta razón, la UNGRD hizo un llamado urgente a gobernadores, alcaldes y organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para que adopten de inmediato acciones preventivas.

    Entre las medidas prioritarias exigidas se encuentran la actualización de los escenarios de riesgo municipal, el monitoreo constante de las cuencas hidrográficas y la intervención de puntos críticos, recordando que la protección de la ciudadanía exige mantener los mecanismos de respuesta activos pese a la reducción general de las lluvias.

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