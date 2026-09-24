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    Por el homicidio de Jhon Kevin Murillo en Santa Cruz, fue judicializada una mujer de 50 años que se entregó

    Jhon Kevin, una vez lesionado, fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

    Publicado por: SoloDuque

    Por el homicidio de Jhon Kevin Murillo en Santa Cruz, fue judicializada una mujer de 50 años que se entregó

    Resumen: Una mujer de 50 años, señalada como responsable del homicidio de Jhon Kevin Murillo, ocurrido durante una riña en la comuna 2, Santa Cruz, de Medellín, se entregó en las últimas horas y fue dejada a disposición de la Fiscalía

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    La Policía Nacional presentó ante la Fiscalía General de la Nación a una mujer de 50 años, señalada como responsable del homicidio de Jhon Kevin Murillo, ocurrido durante una riña en la comuna 2, Santa Cruz, de Medellín. Los hechos se registraron cuando, en medio de una confrontación entre varias personas, la mujer
    lesionó con un arma cortopunzante a uno de los hombres involucrados en la riña.

    La mujer se entregó a las autoridades, tras confirmarse la muerte de Jhon kevin Murillo, agredido en Santa Cruz, nororiente de Medellín

    La mujer se entregó a las autoridades, tras confirmarse la muerte de Jhon kevin Murillo, agredido en Santa Cruz, nororiente de Medellín

    El hombre lesionado fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

    Posteriormente, la mujer se presentó de manera voluntaria en la Estación de Policía Santa Cruz, donde manifestó ser la persona responsable de las lesiones ocasionadas a la víctima. Una vez adelantado el procedimiento, los uniformados procedieron a su captura por el delito de homicidio, trasladándola a la Fiscalía General de la Nación.

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    La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de la vida y la convivencia, así como con la puesta a disposición de la justicia de quienes sean señalados de participar en hechos que afecten la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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