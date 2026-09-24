Resumen: Una mujer de 50 años, señalada como responsable del homicidio de Jhon Kevin Murillo, ocurrido durante una riña en la comuna 2, Santa Cruz, de Medellín, se entregó en las últimas horas y fue dejada a disposición de la Fiscalía

Por el homicidio de Jhon Kevin Murillo en Santa Cruz, fue judicializada una mujer de 50 años que se entregó

La Policía Nacional presentó ante la Fiscalía General de la Nación a una mujer de 50 años, señalada como responsable del homicidio de Jhon Kevin Murillo, ocurrido durante una riña en la comuna 2, Santa Cruz, de Medellín. Los hechos se registraron cuando, en medio de una confrontación entre varias personas, la mujer

lesionó con un arma cortopunzante a uno de los hombres involucrados en la riña.

El hombre lesionado fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Posteriormente, la mujer se presentó de manera voluntaria en la Estación de Policía Santa Cruz, donde manifestó ser la persona responsable de las lesiones ocasionadas a la víctima. Una vez adelantado el procedimiento, los uniformados procedieron a su captura por el delito de homicidio, trasladándola a la Fiscalía General de la Nación.

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La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de la vida y la convivencia, así como con la puesta a disposición de la justicia de quienes sean señalados de participar en hechos que afecten la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.