Resumen: Antioquia se prepara para la segunda temporada de lluvias en Antioquia del año. El Dagran tiene un plan con más de $15 mil millones de pesos y maquinaria para enfrentar las emergencias.

Dagran está lista para atender la segunda temporada de lluvias en Antioquia

Antioquia ya tiene listo un plan para afrontar la segunda temporada de lluvias en Antioquia del año, con el fin de impactar lo menos posible a las comunidades.

El Dagran, entidad encargada de la gestión del riesgo, ha destinado millonarios recursos para la prevención y atención de emergencias en los 125 municipios del departamento.

El director del Dagran, Carlos Ríos, destacó que esta preparación es fundamental, ya que en los últimos meses se han reportado 564 emergencias, que han afectado a más de 15.000 familias.

El Dagran cuenta con tecnología, estudios y maquinaria para el monitoreo del riesgo

«Tenemos apropiados más de quince mil millones de pesos, precisamente para todas esas necesidades que se tengan en los 125 municipios», indicó Ríos, quien también agregó que se contrataron $3 mil millones en maquinaria amarilla para la mitigación de emergencias.

El funcionario aseguró que se han realizado estudios que permitirán identificar los puntos críticos del departamento y, con ayuda de plataformas tecnológicas aéreas, monitorear los riesgos.

Lea también: Resultados de la Lotería de Medellín: 5 de septiembre

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que también se prepare y realice acciones de prevención para esta segunda temporada de lluvias.

Más noticias de Antioquia