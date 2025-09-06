loteria de medellin
Resultados de la Lotería de Medellín: 5 de septiembre

Resumen: Y el número ganador del sorteo 4799 de la Lotería de Medellín es...

Minuto30.com .- La Lotería de Medellín jugó la noche de este viernes 5 de septiembre, dándole la oportunidad para que el ganador se quede con un mayor de 16 mil millones de pesos.

El sorteo es realizado por la Beneficencia de Antioquia, empresa que genera recursos para la salud de Antioquia.

Y el número ganador del sorteo 4799 de la lotería de Medellín es… 8417 serie 341.

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones.

Acá todos los resultados

loteriamed 5sept

Secos ganadores

Ruleta Deportiva

