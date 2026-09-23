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Resumen: Capturan a cuatro presuntos integrantes de la banda 'Los Rebeldes' señalados de liderar millonarias extorsiones mediante mensajes intimidatorios en Bogotá.

Fingían ser de la Segunda Marquetalia para extorsionar hasta con $500 millones a comerciantes en Bogotá

Un contundente golpe contra la criminalidad propinaron las autoridades en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, donde la Policía Metropolitana de Bogotá materializó la captura de cuatro presuntos integrantes de la estructura delincuencial autodenominada ‘Los Rebeldes’, tras ejecutar la denominada ‘Operación Pegaso’.

La investigación determinó que los delincuentes utilizaban la aplicación de WhatsApp para contactar y amedrentar a comerciantes, haciéndose pasar falsamente por miembros de las disidencias de las Farc agrupadas en la ‘Segunda Marquetalia’ para intimidarlos con el pago obligatorio de un falso «Impuesto de Guerra».

Las exigencias económicas impuestas por la red criminal oscilaban alarmantemente entre los $200 y los $500 millones de pesos, montos que acompañaban con sevicias y amenazas directas contra la integridad de los familiares de los afectados para doblegar su voluntad.

Los investigadores establecieron que la organización acumulaba una trayectoria delictiva cercana a los 10 años, percibiendo rentas ilícitas mensuales estimadas en $500 millones de pesos, enfocando sus millonarias exigencias principalmente contra comerciantes de Bogotá, Cundinamarca y Tolima.

Asimismo, el expediente los vincula con crímenes de alto impacto, tales como el homicidio de un líder social perpetrado el 8 de agosto de 2024 en Girardot y el asesinato de dos presuntos cómplices en octubre de ese mismo año por temor a que colaboraran con la justicia.

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Durante las diligencias de registro y allanamiento, los uniformados lograron la incautación de siete equipos móviles y más de $9 millones de pesos en efectivo, material probatorio que quedó a disposición de las autoridades competentes.

Los detenidos, identificados con los alias de ‘Augusto’, ‘Montoya’, ‘Martha’ y ‘Johana’, deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.

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