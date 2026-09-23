¡Bus terminó en un abismo! 20 heridos dejó el accidente en Puerto Berrío

Resumen: Accidente en Puerto Berrío dejó 20 heridos luego de que un bus de Copetrán cayera a un barranco de 20 metros. Tres lesionados están en condición crítica.

Un accidente de bus en Puerto Berrío dejó un saldo preliminar de 20 personas heridas durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre.

El bus cubría la ruta entre Santa Marta y Medellín cuando terminó fuera de la vía y cayó por un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad.

La emergencia se registró cerca de las 7:00 de la mañana, en el kilómetro 66+100 de la vía Medellín-Puerto Berrío, a la altura del sector Alto del Águila, en jurisdicción de Puerto Berrío. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del automotor, que posteriormente se volcó en el fondo del barranco.

El bus de dos pisos había salido de la Terminal de Transporte de Santa Marta a las 8:00 de la noche del martes con 30 pasajeros y tenía como destino la Terminal del Norte de Medellín, donde estaba previsto que llegara alrededor de las 10:00 de la mañana.

Le puede interesar: Chanel se perdió en Buenos Aires–Miraflores: su familia la busca

Hasta el lugar se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Puerto Berrío, personal de la Concesión Autopistas del Magdalena y agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio.

Los pasajeros lesionados fueron trasladados inicialmente a centros asistenciales del municipio para determinar la gravedad de sus heridas y establecer si requerían remisiones a hospitales de mayor complejidad.

Según la comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Berrío, cabo Tania Giraldo, tres de los heridos se encontraban en condición crítica y serían priorizados para posibles traslados hacia Medellín y Barrancabermeja.

Por ahora, las autoridades investigan qué provocó el accidente. Entre las hipótesis que deberán ser verificadas están una eventual falla mecánica o factores relacionados con la conducción del vehículo.

El hecho ocurre apenas un día después de otro accidente de un bus intermunicipal en Antioquia. El martes 22 de septiembre, un vehículo de Sotraurabá se accidentó en la vía entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo, dejando 18 personas lesionadas.

Más noticias de Antioquia