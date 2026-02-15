¿Seguirá lloviendo? Medellín permanece en alerta por lluvias mientras familias afectadas reciben ayudas integrales

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Las intensas lluvias en Medellín dejaron siete hogares afectados y 22 personas atendidas, de las cuales dos presentaron lesiones leves. La Alcaldía, a través del DAGRD y los Bomberos, entregó ayudas humanitarias e implementó acompañamiento técnico y social, mientras cinco familias permanecen en sus viviendas y dos se encuentran en autoalbergue con apoyo familiar. Las autoridades mantienen vigilancia y recomiendan comunicarse con la línea 123 ante cualquier emergencia.

Las intensas lluvias registradas en Medellín en las últimas 24 horas activaron los protocolos de emergencia de la ciudad, con atención inmediata coordinada a través de la línea 123, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y los Bomberos de Medellín, informó la Alcaldía.

Afectaciones y atención a la comunidad

El balance preliminar indica que las precipitaciones afectaron siete hogares en distintos sectores de la ciudad, dejando 22 personas atendidas. De los afectados, dos presentaron lesiones leves, mientras que no se reportaron fallecimientos.

• El equipo técnico y social de la Alcaldía brindó ayuda humanitaria integral, que incluyó:

• Alimentación para las familias afectadas.

• Kits de aseo y de higiene personal.

• Elementos para dormir y abrigo.

• Apoyo para el cuidado de mascotas en los hogares impactados.

De las siete familias afectadas, cinco permanecen en sus viviendas realizando labores de limpieza y recuperación, mientras que dos fueron trasladadas a un autoalbergue por recomendación preventiva, donde permanecen bajo acompañamiento de su red de apoyo familiar.

Seguimiento y medidas preventivas

La Alcaldía de Medellín mantiene equipos técnicos y sociales desplegados en distintos barrios, acompañando las emergencias y verificando el estado de los hogares y las personas afectadas. Además, se mantiene un monitoreo constante de las zonas vulnerables para prevenir incidentes adicionales durante las horas de lluvia.

El alcalde Fico Gutiérrez, a través de su cuenta oficial de X, señaló que el equipo de la Alcaldía se mantiene disponible para atender cualquier emergencia y recordó a la ciudadanía la importancia de comunicarse de inmediato con la línea 123 ante cualquier eventualidad.

Según los pronósticos meteorológicos, las lluvias continuarán durante la tarde, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en sectores con historial de inundaciones o deslizamientos, y mantener atención a las recomendaciones oficiales de la Alcaldía y el DAGRD.