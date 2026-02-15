Resumen: Un hombre en Manrique, Medellín, fue capturado por la Policía tras presuntamente secuestrar y torturar a su pareja, mientras exigía dinero a la madre de la víctima como rescate. El detenido, identificado como Johan Stiven Marino, fue judicializado por secuestro extorsivo y tortura, y permanece con medida de aseguramiento en un centro carcelario. Durante el operativo se incautaron teléfonos y dinero que servirán como evidencia.

Cayó hombre que habría secuestrado y torturado a su pareja en Manrique para exigir rescate a la familia

En Medellín una mujer fue retenida contra su voluntad y sometida a agresiones físicas y psicológicas por parte de su compañero sentimental, quien además habría exigido dinero a la madre de la víctima para liberarla. Los hechos se registraron entre el 6 y el 8 de febrero de 2026 en el barrio Manrique, según reportaron las autoridades.

De acuerdo con la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, Johan Stiven Marino sería el presunto responsable de los hechos. Según la Fiscalía, el hombre habría mantenido a la mujer oculta en una vivienda, donde la golpeó en varias ocasiones con objetos contundentes hasta hacerla perder el conocimiento. Mientras tanto, llamaba a la madre de la víctima para solicitar dos millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de su hija y dejarla en libertad.

La Policía Nacional, mediante unidades del Gaula, capturó a Marino en un operativo conjunto. Durante el procedimiento se incautaron cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que podrían ser utilizados como evidencia en el proceso judicial.

Posteriormente, una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó al detenido ante un juez penal de control de garantías, imputándole los delitos de secuestro extorsivo y tortura. Marino no aceptó los cargos y fue afectado con medida de aseguramiento en un centro carcelario.

El caso ha generado alerta sobre la violencia intrafamiliar y la extorsión, reforzando la labor de las autoridades para prevenir y atender estos delitos. La Fiscalía y la Policía hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de riesgo y recordaron que existen canales de atención inmediata para las víctimas de secuestro, tortura o violencia de pareja.