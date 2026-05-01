Resumen: Dos personas fueron capturadas en Itagüí tras ser señaladas de distribuir panfletos con mensajes amenazantes en sectores como El Porvenir y El Ajizal. La identificación se logró gracias al seguimiento con cámaras de seguridad, que permitió ubicar a los implicados en tiempo real. Durante el operativo se incautó material de comunicación y panfletos, mientras las autoridades continúan la investigación para establecer el origen de los hechos.

Seguimiento en tiempo real permitió capturar a dos sujetos que sembraban miedo con panfletos en Itagüí

Dos personas fueron capturadas en el municipio de Itagüí luego de ser señaladas de distribuir panfletos con mensajes amenazantes en diferentes sectores de la zona rural, especialmente en áreas como El Porvenir y El Ajizal.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la identificación de los presuntos responsables se logró a partir del seguimiento realizado mediante cámaras de seguridad instaladas en el municipio. Este sistema permitió rastrear los movimientos de los implicados mientras realizaban la distribución del material.

Seguimiento con cámaras permitió ubicar a los sospechosos

Los documentos incautados contenían mensajes considerados intimidatorios y habrían estado dirigidos a distintos grupos poblacionales de la zona, situación que generó alerta entre los habitantes de los sectores afectados.

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Durante el procedimiento de captura, las autoridades también decomisaron elementos relacionados con comunicación, además de una cantidad significativa de los panfletos que estaban siendo distribuidos. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su análisis dentro del proceso investigativo.

Investigación en curso y verificación del origen de los panfletos

El operativo fue posible gracias al sistema de videovigilancia del municipio, que permitió realizar el seguimiento en tiempo real y coordinar la reacción de las unidades en terreno. Esta herramienta tecnológica facilitó la ubicación de los sospechosos y su posterior interceptación.

Las autoridades locales señalaron que el caso continúa en investigación con el objetivo de establecer el origen de los panfletos y determinar si existen otras personas involucradas en su elaboración o distribución.

Se espera que en los próximos días se entregue nueva información oficial sobre el proceso, incluyendo detalles de los capturados y los avances obtenidos en la indagación por parte de la Policía y la administración municipal.