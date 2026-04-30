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    ¡Golpe de 9.000 millones! Incautan más de tres toneladas de marihuana ocultas en un camión en Itagüí

    El hallazgo se produjo en medio de un operativo de inteligencia que permitió detectar un cargamento de gran volumen oculto en el vehículo.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Golpe de 9.000 millones! Incautan más de tres toneladas de marihuana ocultas en un camión en Itagüí
    Foto: MiOriente
    ¡Golpe de 9.000 millones! Incautan más de tres toneladas de marihuana ocultas en un camión en Itagüí

    Resumen: En Itagüí, un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía permitió la incautación de más de tres toneladas de marihuana que estaban ocultas en un camión estacionado en un parqueadero del sector Ditaires. La droga, presuntamente enviada desde el Cauca, estaría vinculada a una estructura criminal y fue hallada tras labores de inteligencia. Las autoridades estiman que el cargamento tendría un alto valor económico y representaría un fuerte golpe al narcotráfico en la región.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional permitió la incautación de un importante cargamento de marihuana en el municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá.

    La acción se desarrolló tras labores de inteligencia que venían siguiendo el rastro de un vehículo de carga pesada presuntamente proveniente del suroccidente del país.

    El hallazgo se produjo en un parqueadero ubicado en el sector de Ditaires, donde las autoridades inspeccionaron un tractocamión que, según los reportes, permanecía estacionado y ocultaba en su interior el estupefaciente.

    De acuerdo con la información oficial, el cargamento estaría compuesto por aproximadamente 3.393 kilogramos de marihuana, distribuidos en varios paquetes dentro del vehículo. Las autoridades señalaron que este material habría salido desde el departamento del Cauca días atrás, tras un recorrido de varios días hasta llegar al área metropolitana de Medellín.

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    Las investigaciones preliminares indican que la sustancia pertenecería a una estructura armada residual conocida como Dagoberto Ramos Ortiz, asociada a las disidencias de las FARC, la cual tendría operaciones en el suroccidente del país.

    Según el balance entregado por las autoridades, la incautación evitó la distribución de miles de dosis en el mercado ilegal, lo que representa un impacto directo sobre las economías criminales asociadas a este tipo de transporte de estupefacientes.

    El cargamento fue avaluado en más de 9.000 millones de pesos, cifra que refleja el alcance económico del material decomisado. Tanto el vehículo como la sustancia fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso judicial.


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