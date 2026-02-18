Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Sindicatos del sector cañero y palmero bloquean el Ministerio de Minas en Bogotá. Exigen decretos para comercializar el etanol y evitar despidos masivos.

Vuelve y juega: Sindicatos se toman la sede del CAN en Bogotá

Desde las 4:00 de la mañana de este miércoles 18 de febrero, más de 200 trabajadores de los sectores cañero, panelero y palmero mantienen bloqueada la entrada principal del Ministerio de Minas y Energía en Bogotá.

Los manifestantes, agrupados en centrales obreras como la CGT, CTC y la CUT, instalaron carpas y prohibieron el ingreso de funcionarios al edificio ubicado en el Centro Administrativo Nacional (CAN).

La protesta surge como un grito de auxilio ante lo que califican como una inminente parálisis de la industria nacional de biocombustibles por falta de garantías gubernamentales.

La principal preocupación de los sindicatos radica en el represamiento masivo de etanol en los tanques de los ingenios azucareros.

Carlos Alberto Tutal, presidente de Sintraindulce, advirtió que la imposibilidad de vender el biocombustible obligará al cierre total de las fábricas, lo que derivaría en vacaciones colectivas o despidos masivos.

Los trabajadores denuncian que, mientras la producción nacional se estanca, las importaciones estarían ganando terreno, debilitando la soberanía energética del país.

Aunque el equipo de Diálogo Social de la Alcaldía de Bogotá hace presencia en el lugar, los manifestantes aseguran que el bloqueo será indefinido hasta que el ministro Edwin Palma instale una mesa de trabajo con soluciones de fondo.

Para los sindicatos, estas garantías son la única vía para evitar la quiebra de una cadena productiva que sostiene a miles de familias campesinas y operarias, especialmente en regiones como el Valle del Cauca.

