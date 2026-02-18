Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Cayó hacker «low cost»! Reservaba hoteles de lujo en España, por un centavo de euro ¿cómo lo hacía?

Minuto30.com .- La Policía Nacional de España detuvo en Madrid a un joven genio de la informática —y del engaño— que logró manipular las pasarelas de pago de una reconocida web de viajes. El capturado disfrutaba de estancias en hoteles de alto standing, con tarifas superiores a los 1.000 euros por noche, pagando apenas 0,01 euros.

El fraude, que asciende a los 20.000 euros (unos 85 millones de pesos colombianos), fue detectado tras una denuncia interpuesta el pasado 2 de febrero por una agencia de viajes que notó discrepancias abismales en sus cuentas.

¿Cómo lo hacía? El método de la “Validación Fantasma”

A diferencia de los hackeos tradicionales que roban datos de tarjetas, este joven intervenía directamente en el proceso de comunicación entre la web de reservas y la plataforma de pago electrónico.

La Intervención: El detenido seleccionaba una plataforma internacional de pago.

La Manipulación: En el momento de validar la transacción, el hacker alteraba el código de respuesta.

El Engaño: El sistema de la web recibía una señal de “Operación Exitosa” por el valor total (ej. 1.000€), pero a la cuenta real solo se transfería un céntimo.

Detección Tardía: Como la web registraba el pago como correcto, el joven hacía el check-in y disfrutaba del lujo. La empresa solo se daba cuenta días después, cuando la plataforma de pago liquidaba los fondos reales.

Un caso inédito de cibercrimen

Las autoridades españolas han calificado este método como “sofisticado y nunca antes visto” en el sector turístico.

El joven no solo conocía de programación, sino que entendía los vacíos legales y técnicos de las transferencias internacionales, lo que le permitió operar durante semanas sin ser detectado.