Cayó la banda del negocio falso: cárcel para presuntos secuestradores en Medellín

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro hombres señalados de participar en un secuestro de dos ciudadanos en Villa Hermosa.

Los procesados fueron identificados como Diego Armando, Carlos David, Brahayan y Jhon Edis. Todos fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambos con circunstancias de agravación punitiva, debido a la violencia ejercida en el caso.

Según el expediente, los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto, cuando las víctimas, procedentes de Cúcuta, Norte de Santander, llegaron a una vivienda del sector con la intención de cerrar un supuesto negocio.

Allí fueron sorprendidas por varios hombres armados con cuchillos y pistolas, quienes las golpearon y despojaron de celulares, joyas y dinero en efectivo avaluado en más de $15 millones de pesos.

Posteriormente, los afectados fueron mantenidos encadenados bajo constante vigilancia, mientras sus captores exigían a sus familias el pago de una suma millonaria por la liberación.

Una de las víctimas fue dejada en libertad el 8 de septiembre, mientras que la segunda recuperó su vida gracias a una operación del Gaula de la Policía Nacional, realizada tres días más tarde. El procedimiento permitió además la captura en flagrancia de los implicados.

