Brutal riña de ancianos en Medellín terminó en una tragedia: Un muerto, un herido y un capturado

Resumen: Una riña en el barrio Manrique de Medellín deja un muerto y un herido. La víctima fatal es Raúl Monroy Correa, de 69 años. El presunto agresor fue capturado en el lugar
Minuto30.com .- Una riña en un kiosco del barrio Manrique de Medellín dejó como saldo un hombre muerto y otro herido en la tarde del pasado domingo. La víctima fatal fue identificada como Raúl Monroy Correa, de 69 años, quien recibió una herida con arma cortopunzante en la entrepierna.
El incidente, que se registró a las 3:29 p.m., también dejó a Francisco Javier L. G., de 62 años, herido en el abdomen. Según el reporte, su estado de salud es estable y se encuentra bajo atención médica en un centro hospitalario.
Las autoridades de Medellín, alertadas por la comunidad, capturaron a Erasmo Nazareno G. M., de 67 años, como presunto agresor. Al hombre se le incautó un cuchillo, que habría sido utilizado en la agresión.
Lea también: ¿Quién mató a este hombre? El trágico final de una riña en Medellín
Aquí más Noticias de Medellín