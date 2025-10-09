Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Fiscalía judicializó a cinco hombres por secuestrar y robar a conductores de plataformas en Medellín. Uno de los casos dejó un conductor asesinado en Bello.

Judicializaron a los del combo que secuestraba y robaba a conductores de plataformas en Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos integrantes de un grupo delincuencial acusado de secuestrar, hurtar y agredir a conductores de plataformas digitales de transporte que operaban en Medellín y su área metropolitana.

Los procesados fueron identificados como Mateo, Edward David, Brian, Didier y Juan Manuel.

Según la investigación, entre febrero y julio de 2025, los capturados habrían utilizado aplicaciones de transporte para solicitar servicios desde Medellín hacia el municipio de Bello (Antioquia), donde ejecutaban los delitos.

Los conductores de las plataformas aceptaban los viajes hacia Bello y, durante el trayecto, eran presuntamente golpeadas e intimidadas con armas de fuego para despojarlas de sus vehículos, teléfonos y tarjetas bancarias.

Una vez cometidos los robos, los conductores eran abandonados en zonas boscosas, mientras los agresores huían con los automotores.

Lea también: Bogotá recibe a las promesas del BMX Racing en la Escuela de Talentos

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las autoridades establecieron que el grupo criminal se habría apropiado de cerca de $200 millones de pesos en dinero, pertenencias y vehículos.

Uno de los casos más graves ocurrió el 9 de abril de 2025, cuando un conductor particular que había aceptado un servicio hacia el norte del Valle de Aburrá fue brutalmente agredido y asesinado. Su cuerpo fue hallado en la vereda La China, en Bello.

Por estos hechos, un fiscal Gaula de la Seccional Medellín les imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, secuestro simple y hurto calificado agravado. Ninguno de los investigados aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los cinco hombres mientras avanza el proceso judicial.

Más noticias de Medellín