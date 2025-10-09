Bogotá recibe a las promesas del BMX Racing en la Escuela de Talentos

Bogotá se prepara para acoger a 71 promesas del ciclismo en la Pista de BMX Carlos Ramírez de la Unidad Deportiva El Salitre. Será en el marco del proyecto Escuela de Talentos de BMX Racing.

El evento, que cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano, el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Ciclismo, se desarrollará desde el próximo martes 14 hasta el sábado 18 de octubre.

Un total de 52 niños y 19 niñas provenientes de Santa Marta, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga, Armenia, Villavicencio, Tocancipá y Chiquinquirá asistirán durante la próxima semana.

La Escuela de Talentos tiene como principal objetivo articular las escuelas de BMX Racing de estas regiones con los procesos deportivos nacionales.

Además, busca fortalecer los conocimientos y experiencias de los entrenadores y deportistas asistentes en la identificación y el desarrollo de talentos deportivos.

Uno de los propósitos es impulsar el crecimiento de la reserva deportiva del país mediante la integración de todos los participantes.

Miércoles 15 y jueves 16 de octubre: Se llevarán a cabo actividades técnicas, evaluaciones y seguimiento a los niños y niñas.

El jueves también se realizará una valoración del estado de forma de cada deportista.

Luego el viernes los atletas participarán en un modelaje competitivo con el fin de que compartan la realidad de la competencia con compañeros de otras zonas.

Este proyecto, liderado por el Ministerio del Deporte con el Comité Olímpico Colombiano como aliado estratégico, busca promover espacios de crecimiento personal y deportivo para los atletas en formación de diferentes disciplinas en todo el país.

