Secuestraron a cinco personas y quemaron camioneta en Segovia, Antioquia 

Resumen: Grupos armados retienen a cinco personas e incineran una camioneta en Segovia, Nordeste de Antioquia. Ejército Nacional activa operativo de búsqueda.

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) denunció públicamente el secuestro de un conductor y cuatro pasajeros.

El hecho criminal se registró en el sector conocido como El Diamante, una zona rural perteneciente a la jurisdicción del municipio de Segovia.

De acuerdo con el reporte oficial de la organización defensora de derechos humanos, las víctimas se movilizaban en una camioneta de servicio público, la cual cumplía la ruta regular entre la ciudad de Medellín y la localidad de Mina Nueva.

El grupo armado interceptaron el automotor en medio de la vía, obligaron a descender a los ocupantes y procedieron a amarrar al transportador, identificado de manera preliminar como Iván Darío.

Posteriormente, los delincuentes privaron de la libertad a los ciudadanos y procedieron a prenderle fuego al vehículo en el lugar de los hechos, dejando el automotor en pérdida total sobre la calzada.

Este nuevo caso de retención se presenta en una subregión que arrastra un panorama crítico por cuenta de las disputas territoriales de estructuras ilegales, pocos días después de que se registrara una masacre en esta misma zona del departamento.

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Los organismos de seguridad de Antioquia confirmaron la veracidad del ataque e indicaron que el Ejército Nacional ya activó los protocolos de búsqueda para ubicar a las víctimas y recuperar el control del corredor vial.

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