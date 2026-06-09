Resumen: Policía incauta más de cinco toneladas de marihuana tipo creepy en el Valle del Cauca tras una peligrosa persecución vial. El conductor escapó.

Camión rompió retén a toda mecha y dejó cargamento millonario de marihuana en el Valle del Cauca

Las vías del departamento del Valle del Cauca se convirtieron en el escenario de una cinematográfica persecución que terminó con un duro golpe a las finanzas de las redes del narcotráfico.

En un puesto de control ubicado en la carretera que comunica a Villa Rica con Palmira, a la altura del corregimiento El Ortigal en el municipio de Florida, uniformados de la Policía Nacional le ordenaron el pare a un vehículo de carga pesada.

El conductor, lejos de detener la marcha, aceleró a fondo, omitió la señal oficial y emprendió la huida realizando peligrosas maniobras con el pesado automotor, desatando un seguimiento controlado por parte de las patrullas disponibles.

La veloz huida del sospechoso terminó abruptamente cuando el camión, de marca Sinotruk y avaluado en unos $238 millones de pesos, perdió el control y colisionó en una vía alterna.

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El conductor aprovechó la confusión del impacto para descender rápidamente del habitáculo y perderse entre la densa vegetación de una zona de cañaduzales aledaña.

Al realizar la respectiva inspección técnica al platón del vehículo, las autoridades hallaron un gigante cargamento compuesto por 226 paquetes sellados que contenían un peso bruto de 5.545 kilogramos de marihuana tipo «creepy».

De acuerdo con el balance entregado por el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el alijo incautado tiene un valor comercial estimado en el mercado ilegal que ronda los $4.365 millones de pesos.

El oficial de alta graduación resaltó que con este operativo se evitó la comercialización de más de $5,5 millones de dosis en las calles del país.

El material probatorio, junto con el automotor inmovilizado, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación en el Valle del Cauca, mientras los organismos de inteligencia avanzan en las investigaciones para dar con el paradero de la red criminal dueña de la sustancia ilegal.

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