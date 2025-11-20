Resumen: El secuestro de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, fue atribuido a las disidencias de las Farc en el Cauca. Autoridades activaron operativos y ya habría una exigencia económica.

Disidencias se atribuyen el secuestro del hijo de Giovanny Ayala: así fue el violento rapto en plena Panamericana

El secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, fue oficialmente atribuido a las disidencias de las antiguas Farc, específicamente al frente Jaime Martínez, una de las estructuras más violentas que operan en el Cauca.

El hecho, que ha provocado conmoción en la industria musical colombiana y en la opinión pública, ocurrió cuando el joven artista retornaba de una gira de presentaciones en el departamento y se dirigía hacia Cali para abordar un vuelo con destino a Bogotá.

Según confirmaron las autoridades, el rapto se registró alrededor de las 7:00 p.m., cuando Miguel y su mánager viajaban en un vehículo solicitado por plataforma digital. Al llegar a la zona de El Túnel de Cajibío, fueron interceptados por hombres armados a bordo de dos camionetas, quienes se identificaron como integrantes del frente Jaime Martínez.

Los delincuentes sometieron a los dos ocupantes y los trasladaron hacia el norte del departamento, una zona donde también tienen presencia otras estructuras como la columna Dagoberto Ramos, ambas al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Henry Yesid Bello Cubides, señaló que el Gaula fue activado inmediatamente y que ya existe una exigencia económica por parte de los secuestradores. La institución mantiene operativos focalizados sobre la vía Panamericana para intentar dar con el paradero de los dos retenidos.

El conductor del vehículo, quien fue liberado en el mismo lugar, entregó la primera versión a las autoridades. Desde entonces, los celulares de las víctimas permanecen apagados. El último concierto de Miguel Ayala había sido en el corregimiento de Huesito, municipio de El Tambo.

Ante el secuestro, Giovanny Ayala publicó un mensaje solicitando prudencia y respeto, mientras que su hija Natalia pidió evitar comentarios irresponsables en redes sociales. La familia pidió comprensión en medio de la incertidumbre que viven, mientras el país sigue atento a la búsqueda del artista.

