Otras vez, el estadio Atanasio Girardot será sede del clásico del país entre Atlético Nacional y América de Cali.

El juego más reciente en el coloso de la 74 fue por la Copa BetPlay y en ese, los dirigidos por Diego Arias fueron contundentes.

Con goles de Juan Bauzá, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos, el verde paisa derrotó 4-1 a los diablos rojos.

Sin embargo, se trató de un juego bajo un contexto diferente. A ese partido, la ‘mecha’ llegó pensando más en buscar clasificar a los cuadrangulares de la Liga que en la Copa BetPlay.

Con la mente enfocada en la otra competencia, América se vio vulnerable y el verde paisa no dudó en sacar provecho.

¡El diablo no asusta! Atlético Nacional va por una nueva goleada contra América de Cali

Es por ello, que lo que se vivirá esta noche en el Atanasio Girardot será distinto, una goleada no será fácil, pero, como están las cosas, la victoria sí será clave.

Atlético Nacional, necesitará ganar por una diferencia de más de dos goles, para asumir el liderato.

Esto, luego de la caída del DIM frente a Junior de Barranquilla por la mínima diferencia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Con casi toda la nómina disponible, Diego Arias y sus dirigidos saltarán a la cancha a medirse con la ‘mecha’ que ingresó sufriendo al grupo de los 8.

El compromiso se disputará desde las 7:30 de la noche y al escenario no podrán ingresar hinchas del equipo visitante.

