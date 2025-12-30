Secuestro extorsivo en Bello: rescatan a víctima y capturan a tres hombres

Resumen: Operativo relámpago evitó un secuestro extorsivo en Bello. La víctima fue rescatada y tres presuntos delincuentes terminaron capturados. Así ocurrió este caso que pudo terminar en tragedia.

Un rápido y efectivo operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá permitió frustrar un secuestro extorsivo en la zona rural del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, y dejó como resultado el rescate de la víctima y la captura de tres hombres señalados de participar en el hecho delictivo.

El procedimiento se desarrolló en la vereda Manantiales, sobre la antigua vía que comunica a Bello con Guarne, luego de que patrullas que adelantaban labores de vigilancia en el sector de Granizal detectaran una situación inusual en la carretera.

En el lugar, los uniformados encontraron un taxi y un vehículo particular abandonados, con las puertas abiertas y los motores encendidos, lo que despertó las sospechas de las autoridades.

Al inspeccionar la zona, los policías localizaron al conductor del vehículo particular, quien presentaba un evidente estado de nerviosismo y alteración emocional. Tras ser abordado por los uniformados, el ciudadano relató que minutos antes había sido interceptado por varios sujetos armados que lo despojaron de su automóvil y lo obligaron a subir a un taxi, donde fue retenido contra su voluntad.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, mientras la víctima permanecía privada de la libertad, los presuntos delincuentes ya se habían comunicado con sus familiares para exigirles el pago de $30 millones de pesos a cambio de su liberación, bajo amenazas de atentar contra su vida.

La oportuna reacción policial permitió interrumpir la extorsión en curso y materializar la captura de tres hombres, cuyas edades oscilan entre los 20 y 33 años.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cuatro teléfonos celulares y realizaron la inmovilización del taxi que habría sido utilizado para cometer el secuestro extorsivo.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. El vehículo recuperado fue devuelto a su propietario tras finalizar el operativo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y destacaron que la denuncia oportuna es clave para combatir este tipo de delitos en el área metropolitana.

