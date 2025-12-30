“Gobierno Petro cierra el 2025 desesperado”: Luis Guillermo Patiño y la dura alerta sobre Constituyente y educación

Resumen: Luis Guillermo Patiño, candidato a la Cámara por Antioquia por el partido Creemos, calificó el cierre de 2025 como un periodo de "desespero" para el Gobierno Petro, denunciando que la Asamblea Nacional Constituyente es una estrategia para la permanencia en el poder. Patiño criticó duramente la eliminación del respaldo a Colfuturo, afectando la formación de miles de profesionales, y arremetió contra el uso de la emergencia económica para tapar crisis fiscales, mientras exigió libertad para los miembros de la Fuerza Pública secuestrados por las disidencias.

El panorama político en Antioquia se calienta al cierre del año. Luis Guillermo Patiño, candidato a la Cámara por el partido Creemos, presentó un balance demoledor sobre la gestión del presidente Gustavo Petro, asegurando que el país termina el 2025 bajo un mando “desorganizado e improvisado” que está pasando facturas muy altas a la ciudadanía.

La sombra de la Constituyente y la “Emergencia Económica”

Patiño fue enfático al advertir que la reciente insistencia del Ejecutivo en una Asamblea Nacional Constituyente no es más que una fachada. Según el candidato, esta sería la “excusa perfecta” que el Gobierno busca para intentar perpetuarse en el poder más allá del periodo constitucional.

Asimismo, rechazó tajantemente la declaratoria de emergencia económica, señalando que Petro la está utilizando como un “salvavidas político” para evadir sus derrotas en el Congreso y ocultar los graves huecos fiscales que hoy enfrenta la Nación.

El golpe a los estudiantes: El caso Colfuturo

Uno de los puntos más sensibles de la crítica de Patiño fue el desmonte del apoyo estatal a Colfuturo.

El impacto: Se pone en riesgo un modelo que por más de dos décadas permitió que más de 16.700 colombianos se especializaran en el exterior.

La crítica: Para el aspirante de Creemos, esto representa un retroceso educativo sin precedentes, cerrando las puertas de la alta academia a los mejores talentos del país.

El drama de la Fuerza Pública

Finalmente, Patiño hizo un llamado a la sensibilidad nacional, instando a no normalizar el secuestro de uniformados. Recordó que, mientras el Gobierno habla de paz, varios integrantes de la Fuerza Pública permanecen en cautiverio por parte de las disidencias de las Farc, una situación que calificó como inaceptable.