Resumen: Autoridades intensifican la búsqueda de Luis Alexander López Restrepo, comerciante y contratista de Segovia, tras su secuestro el 27 de agosto. Investigan las exigencias económicas y el grupo responsable.

Contratista de la Alcaldía de Segovia lleva días secuestrado: esto es lo que están exigiendo

Las autoridades mantienen desplegado un operativo por el secuestro de Luis Alexander, comerciante y contratista de la Alcaldía de Segovia, quien permanece retenido desde el jueves 27 de agosto, luego de ser interceptado en la vereda Carrizal, en Antioquia.

De acuerdo con la información conocida, Luis Alexander se encontraba participando en una feria campesina cuando fue abordado por varias personas. Posteriormente, habría sido trasladado hacia un sitio que todavía no ha podido ser establecido por los investigadores.

El GAULA concentra parte de sus labores en las comunicaciones que se han producido entre los presuntos responsables del secuestro y los familiares del comerciante.

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Una de las primeras exigencias económicas conocidas fue de $10.000 millones de pesos por su liberación. Sin embargo, en una comunicación posterior, los responsables habrían reducido el monto a $6.000 millones de pesos.

La familia manifestó que no tiene capacidad económica para asumir esa suma y señaló que, de acuerdo con sus posibilidades, podría reunir entre 50 y 100 millones de pesos.

Frente al caso, el GAULA continúa brindando acompañamiento y asesoría especializada a los familiares, mientras se adelantan las acciones correspondientes para evitar decisiones que puedan poner en riesgo la vida de López Restrepo.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, aseguró que existe un seguimiento permanente a las exigencias económicas y a la situación del comerciante, debido a las condiciones geográficas de la zona donde posiblemente estaría retenido.

Por ahora, las autoridades tampoco han establecido de manera oficial qué grupo estaría detrás del secuestro. Entre las hipótesis aparece una posible participación del Clan del Golfo, aunque también se investiga la intervención de otras estructuras armadas con presencia en el Nordeste antioqueño, entre ellas organizaciones asociadas al ELN y las disidencias de las FARC.

Las labores de inteligencia y búsqueda continúan con el objetivo de determinar el paradero de López Restrepo y conseguir su regreso sano y salvo.

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