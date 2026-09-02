Resumen: Comerciantes del nororiente de Medellín expresaron su profunda preocupación por los horarios del racionamiento de agua anunciado por EPM debido al fenómeno de El Niño, ya que la suspensión del servicio desde las seis de la tarde perjudica gravemente a negocios como restaurantes, bares y salones de belleza. Aunque apoyan la medida de ahorro, la Asociación de Comerciantes solicita a la empresa modificar los horarios y concentrar los cortes entre lunes y miércoles para evitar pérdidas en los días de mayor flujo comercial.

Comerciantes del nororiente de Medellín piden flexibilizar el racionamiento de agua para poder trabajar

Los comerciantes del nororiente de Medellín alzaron la voz luego de que Empresas Públicas de Medellín- EPM- informaran que, por el fenómeno del niño, debían realizar un racionamiento de agua en diferentes comunas y horarios, lo que afectaría significativamente el comercio.

Sobre este tema, Minuto30 conversó con Iván Darío Pasos, presidente de la Asociación de Comerciantes de las comunas 5, 6 y 7, quien expresó su preocupación por la medida, específicamente por los días que se interrumpe el servicio y los horarios.

La medida en algunos sectores inicia a las 6 de la tarde, por lo que, según asegura Pasos, le genera un daño enorme al comercio, especialmente a bares, restaurantes, discotecas y hasta salones de belleza y moteles.

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Y aunque la medida implicaría que por 14 días en el mes el comercio no pueda operar después de esa hora, Pasos le aseguró a Minuto30 que ellos no se oponen a la misma, pero piden flexibilidad y que se ajuste.

Para el presidente de la Asociación de Comerciantes de las comunas 5, 6 y 7, una de las posibles soluciones es que solo se haga de lunes a miércoles, y que comience un poco más tarde. Así se cumpliría con el racionamiento durante 15 días en el mes, y no se afectarían los días de más flujo en los locales comerciales.

Comerciantes del nororiente de Medellín piden flexibilizar el racionamiento de agua para poder trabajar