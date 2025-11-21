Menú Últimas noticias
    Video

    ‘Ayúdenme por Dios’: el desgarrador video de Belisario, un adulto mayor secuestrado en el Catatumbo

    El video de Belisario Peñaranda, secuestrado en Sardinata, conmociona al país. Su estado es crítico.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ‘Ayúdenme por Dios’: el desgarrador video de Belisario, un adulto mayor secuestrado en el Catatumbo

    Resumen: El video de Belisario Peñaranda, un adulto mayor secuestrado en Sardinata, muestra su estado crítico y súplicas por ayuda. Autoridades y víctimas alertan por el aumento de secuestros a adultos mayores.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un estremecedor video llegó a manos de la familia de Belisario Peñaranda, un adulto mayor de 80 años que fue secuestrado en octubre en zona rural de Sardinata, Norte de Santander.

    En el video, aparece en una carpa improvisada en plena manigua; el hombre aparece visiblemente agotado, demacrado y con la voz quebrada mientras suplica por ayuda.

    “Les deseo que estén muy bien, porque yo estoy en una situación muy trágica… Si ustedes no actúan ligero y arreglo, yo me muero por aquí”, dice Peñaranda, con un tono que refleja el deterioro físico y emocional sufrido durante los días de cautiverio.

    “Pónganse las pilas y ayúdenme a salir de aquí… acuérdense que tienen un papá”, ruega en el video, que ya circula entre autoridades y organizaciones defensoras de víctimas.

    El abuelo, visiblemente desnutrido y débil, también insiste en que sus hijos busquen ayuda económica para facilitar su liberación: “Busquen prestado… yo sé que ustedes no tienen plata, pero tantos amigos que dicen que tienen, ayúdenme por Dios”.

    Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, recordó que un caso similar ocurrió con el señor Sanín, de 86 años, cuyo paradero sigue siendo desconocido. “Esto demuestra que esta gente no respeta la tercera edad. Solo buscan fines económicos”, afirmó.

    El secuestro de adultos mayores ha generado profunda indignación en organizaciones humanitarias, que piden acciones urgentes para ubicar a Peñaranda con vida.

