Resumen: La Universidad Nacional de Colombia alerta por la desaparición de Angie Pahola Tobar Calpa, estudiante que habría sido secuestrada en una vía del Cauca por disidencias de las Farc. La familia pide ayuda para encontrarla.

Desaparición de Angie Pahola: Una estudiante de la Universidad Nacional habría sido secuestrada en el Cauca

Tras la desaparición de Angie Pahola, una estudiante de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional, sede en Medellín.

La joven habría sido presuntamente secuestrada por un grupo armado en el departamento del Cauca mientras se dirigía desde Nariño a la capital antioqueña para iniciar su semestre académico.

Al parecer, Angie viajaba en un vehículo de carga junto a un amigo de la familia cuando fueron interceptados por un retén ilegal en la vereda El Túnel, entre Popayán y Piendamó.

Según el único testigo, los hombres armados se identificaron como integrantes del Bloque Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y obligaron a los dos jóvenes a descender del vehículo antes de llevárselos.

Aunque el Ejército logró recuperar el camión, hasta el momento no se tiene ninguna noticia sobre el paradero de Angie ni de su acompañante.

La Universidad Nacional de Colombia ha activado sus mecanismos de bienestar universitario para ofrecer apoyo integral a la familia y ha extendido un mensaje de solidaridad a sus compañeros y docentes.

La Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, manifiesta su profunda preocupación por la desaparición de una de sus estudiantes y acompaña solidariamente a su familia. La Institución ha activado los mecanismos de apoyo y colabora con las autoridades en su búsqueda. pic.twitter.com/VjFfnFjgzO — Sede Medellín UNAL (@MedellinUNAL) September 2, 2025



