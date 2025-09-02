¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

Minuto30
    El DIM, dirigido por Alejandro Restrepo, recibe este miércoles, 3 de septiembre, a Fortaleza por la Copa BetPlay. Foto: DIM
    Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) se prepara para enfrentar a Fortaleza en un crucial partido de vuelta por los octavos de final de la Copa BetPlay, con la serie empatada 0-0 tras un decepcionante partido de ida. El encuentro se disputará el miércoles 3 de septiembre a las 7:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, donde el DIM buscará una victoria que no solo le permita avanzar en la competición, sino que también le asegure un cupo para un torneo internacional como la Copa Sudamericana. A pesar del bajo rendimiento en el primer encuentro, la afición espera un triunfo en casa para mantener viva la ilusión de obtener el título, aunque el partido solo será transmitido por el canal de YouTube de Win Sports, generando descontento entre los hinchas.

    El DIM se alista para un duelo crucial este miércoles cuando reciba a Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay.

    El empate sin goles en el partido de ida dejó la serie abierta, y el ‘Poderoso’ necesita una victoria en su casa si quiere mantener vivo el sueño de la clasificación.

    El encuentro de ida, disputado en Bogotá, decepcionó a los aficionados. Ambos equipos salieron con nóminas alternas, dando como resultado un juego con poca chispa que terminó en un aburrido 0-0.

    Ahora, la expectativa es que el DIM salga con todo su poderío para buscar un resultado que le permita avanzar a la siguiente fase y acercarse a su objetivo de conseguir un cupo a la Copa Sudamericana.

    La Copa BetPlay no solo representa un título nacional, sino también una vía importante para que los equipos colombianos logren cupos a torneos internacionales.

    Para el DIM, esta es una de las principales metas de la temporada, ya que una victoria en la copa le aseguraría su participación en un certamen continental.

    El partido está programado para este miércoles 3 de septiembre a las 7:30 p.m. en el Atanasio Girardot.

    Aunque se espera buena asistencia en el estadio, los aficionados se han mostrado molestos por la decisión de la organización de no transmitir el partido por la señal tradicional de Win Sports.

    El compromiso se verá a través de su canal de YouTube, lo que genera un debate sobre el acceso a los encuentros deportivos.

    Con la serie igualada y el Atanasio como testigo, el DIM tiene la obligación de imponerse ante Fortaleza.

    La victoria es el único camino para seguir con vida en la Copa BetPlay y continuar con la ilusión de conseguir un título y asegurar un cupo a un torneo internacional.

    El ‘Poderoso’ deberá demostrar por qué se hace fuerte en su casa y dejar atrás el deslucido partido de ida.

    Pese al pobre partido en Bogotá contra Fortaleza por la Copa, los últimos números del DIM en la Liga BetPlay ilusionan con una victoria.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

