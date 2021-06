Secuestraron los derechos de los demás

Más de 40 días Colombia secuestrada por cuenta de los bloqueos.

Marcharon para impedir una reforma tributaria que buscaba recaudar 23 billones de pesos, pero fueron a pedir 84 billones de pesos en su pliego de peticiones.

6 billones de pesos en pérdidas por el vandalismo, 10.2 billones se han perdido por cuenta de los bloqueos, 350 mil millones en pérdidas para el sector ganadero, más de 300.000 empleos se han perdido y más de un billón de pesos en pérdidas ha tenido el sector Automotriz.

Te dijeron que marcharas por el campo, pero 44 ML de leche almacenada está en riesgo. El abastecimiento ha disminuido en el país por encima del 16% y lo que es más triste la pérdida de vidas de varios niños. Decían que acabar los peajes que costaban $20.000 y $30.000 eran para “quitarnos los opresores” para ellos montar los peajes que hoy cobran hasta $1´100.000 incluyendo a los vehículos que llevan alimentos.

Un Comité de Paro indolente, que continúo como si nada, convocando marchas en el peor pico de la pandemia. Un Comité que se niega a responder por los daños que les ha causado a tantos hogares colombianos. No dejes que te mientan, mucho menos que te utilicen, nadie eligió al comité del paro, nadie les dio vocería y sobre todo para acabar con Colombia.

Están obsesionados con el caos para tener una plataforma política, no lo podemos permitir. Se encontrarán en las elecciones de marzo y mayo con una barrera gigantesca de ciudadanos dispuestos a defender al país, que le van a decir NO AL CAOS, NO A LA VIOLENCIA, NO MÁS BLOQUEOS, hoy lo decimos y lo reiteraremos en todo lo que resta del año para hacerlo efectivo en el 2022.

Ojalá que la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que visitó hace unos días a Colombia, conozca de manera detallada cómo millones de ciudadanos de a pie, están siendo afectados en sus derechos fundamentales, por un Comité de Paro que en medio de una agenda política secuestró los demás derechos de los colombianos.

