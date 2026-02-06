Resumen: Policía de Bogotá rescató a un hombre amordazado en el baúl de un carro en Ciudad Bolívar. Dos delincuentes fueron capturados tras una persecución en Lucero Bajo.

Pidió un transporte por aplicación y terminó secuestrado en el baúl del carro en Bogotá

Un operativo de rutina en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, terminó en el rescate de un ciudadano que permanecía privado de su libertad.

Los hechos ocurrieron en el barrio Lucero Bajo, cuando uniformados de la Policía Metropolitana, que realizaban labores de registro y control, notaron la actitud sospechosa de tres hombres que descendían de un vehículo de manera apresurada.

Al proceder a inspeccionar el automóvil para verificar la documentación y el estado del mismo, los agentes se llevaron una sorpresa: en el compartimento del baúl hallaron a un hombre amordazado y visiblemente afectado.

Lea también: Fin de una era en la Embajada de EE.UU.: Se retira John McNamara, el hombre clave entre Washington y Bogotá

La víctima relató a las autoridades que su pesadilla comenzó tras solicitar un servicio de transporte a través de una plataforma digital. Según su testimonio, al llegar a una zona boscosa, fue intimidado con armas de fuego por los delincuentes, quienes lo despojaron de sus pertenencias y del vehículo, para luego encerrarlo en el baúl con el fin de trasladarlo sin levantar sospechas.

Gracias a que la patrulla decidió inspeccionar el carro en el momento justo, se logró frustrar lo que parecía ser un plan de secuestro extorsivo o un hurto bajo la modalidad de retención ilegal.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Tras una persecución por las calles del sector, la Policía logró la captura de dos de los implicados, hombres de 26 y 19 años.

En el procedimiento se incautó un arma de fuego y se inmovilizó un segundo vehículo que, al parecer, servía de escolta para los criminales.

Las autoridades indicaron que uno de los capturados presenta antecedentes por secuestro simple y hurto agravado.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras las audiencias preliminares, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Se les imputarán cargos por hurto calificado, lesiones personales y porte ilegal de armas.

Más noticias de Bogotá