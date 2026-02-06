Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Fin de una era en la Embajada de EE.UU.: Se retira John McNamara, el hombre clave entre Washington y Bogotá

Minuto30.com .- En un anuncio que marca un punto de inflexión para la diplomacia en el Cono Norte de Sudamérica, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá confirmó el retiro de John McNamara, quien hasta hoy se desempeña como Encargado de Negocios y una de las figuras más influyentes en la relación bilateral de la última década.

Tras una trayectoria que combinó el rigor militar con la sutileza diplomática, McNamara dejará su cargo oficialmente el próximo viernes 13 de febrero de 2026. Su salida no es un movimiento burocrático más; representa el cierre de un ciclo para un funcionario que conoció las entrañas del conflicto y la paz en Colombia.

Un perfil forjado en el terreno: Del camuflaje a la diplomacia

Lo que diferencia a John McNamara de otros diplomáticos de carrera es su profundo conocimiento operativo de las fuerzas colombianas. Antes de vestir de traje y corbata en la sede de la Avenida El Dorado, McNamara sirvió como oficial militar, trabajando codo a codo con las Fuerzas Armadas de Colombia.

Esta experiencia previa le otorgó una legitimidad única ante los estamentos de seguridad del país. Durante sus cuatro asignaciones diplomáticas en Colombia, McNamara no solo gestionó visados o acuerdos comerciales; fue un arquitecto de la cooperación en inteligencia, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento institucional.

El legado de McNamara en cifras y hechos

Bajo su gestión y supervisión en diversas etapas, se consolidaron hitos fundamentales:

Seguridad Regional: La transición de la asistencia militar hacia modelos de seguridad ciudadana y justicia.

Crisis Migratoria: La implementación de centros de procesamiento y cooperación para gestionar el flujo de migrantes a través del Tapón del Darién.

Cooperación Económica: El impulso a las inversiones sostenibles en el marco del TLC, buscando diversificar la agenda más allá de la seguridad.

¿Por qué su salida genera incertidumbre en 2026?

El retiro de McNamara llega en un momento de reajustes geopolíticos globales. Al ser un Encargado de Negocios con peso de Embajador, en ausencia de un embajador en propiedad confirmado por el Senado de EE.UU., su salida deja un vacío de interlocución directa y experimentada.

La Embajada ha sido enfática en que su labor concluye tras una “larga y distinguida carrera”, lo que sugiere una transición planificada, pero que obligará a Washington a mover sus fichas con rapidez.

El impacto en la política local

La figura de McNamara fue vista por muchos como un “puente” capaz de dialogar con sectores de todo el espectro político. Su conocimiento de la idiosincrasia colombiana le permitió navegar aguas turbulentas durante crisis sociales y cambios de gobierno en la Casa de Nariño.

“Ha sido un honor para él servir en Colombia… colaborando con las fuerzas armadas colombianas”, reza el comunicado oficial, subrayando un vínculo que parece ir más allá del deber profesional.

¿Qué sigue para la Embajada de EE.UU. en Bogotá?

Con la salida de McNamara el 13 de febrero, el Departamento de Estado deberá nombrar un sucesor interino o acelerar la llegada de un nuevo jefe de misión.

Los temas pendientes en la agenda que heredará su sucesor incluyen:

La revisión de las políticas de extradición.

El apoyo económico para la implementación de la paz en zonas rurales.

La creciente influencia de potencias extranjeras en la infraestructura crítica de la región.

Un retiro con honores

John McNamara se retira no solo como un funcionario, sino como un conocedor profundo de la realidad nacional colombiana. Su partida cierra un capítulo de estabilidad técnica en la embajada más grande de Estados Unidos en la región.

La Embajada Americana confirma el retiro de John McNamara

Nota de prensa Después de una larga y distinguida carrera en el servicio público, John McNamara ha decidido retirarse del Departamento de Estado. El señor McNamara concluirá su labor como Encargado de Negocios de la Embajada el viernes 13 de febrero de 2026. Ha sido un honor… pic.twitter.com/MaDTmufJdK — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) February 6, 2026

