¡Secuestrada y obligada a casarse! Joven de Medellín fue rescatada tras 11 días de retención en Ecuador

Una joven de 21 años fue rescatada en Quito, Ecuador, luego de permanecer 11 días secuestrada y bajo constantes amenazas de muerte por parte de un hombre que la retuvo en contra de su voluntad. Las autoridades informaron que el secuestrador, identificado como ‘Jeremy’, buscaba obligarla a casarse con él.

Según las investigaciones, la víctima conoció al captor días antes en una discoteca de Medellín, ciudad de origen de la joven. Él logró ganarse su confianza y la convenció de viajar a Ecuador, donde posteriormente la retuvo en un hotel, impidiéndole salir y amenazándola con asesinarla si intentaba escapar.

La situación fue denunciada por la madre de la víctima al GAULA de la Policía Nacional de Colombia. Gracias a un mensaje enviado por la joven, en el que alertaba sobre su secuestro y compartía su ubicación, se activó el mecanismo de cooperación internacional CIPSE, que permite el intercambio de información entre agencias policiales de distintos países.

Con base en esta coordinación, la UNASE de Ecuador logró ubicar a la mujer y llevar a cabo su rescate. Durante la operación, las autoridades capturaron al secuestrador, quien ya contaba con antecedentes por intimidación, hurto y enriquecimiento ilícito. La joven regresó a Colombia sana y salva.

El coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director del GAULA, destacó la importancia de denunciar estos hechos de manera inmediata. Las autoridades recuerdan que los ciudadanos pueden reportar secuestros o extorsiones a través de la línea gratuita 165.