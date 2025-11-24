Resumen: Revelan fotos y chats que comprometen a un empresario chino en negociaciones de armas y posibles nexos con disidencias de las Farc, altos mandos del Ejército y funcionarios del DNI.

Embajador de China en Colombia se pronuncia sobre el empresario chino en campamento de las disidencias de ‘Calarcá’

La nueva documentación extraída de los dispositivos incautados a alias Calarcá revela una trama de contactos, viajes y negociaciones que involucran directamente al general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmer Mejía, funcionario del DNI. En una de estas revelaciones apareció un empresario asiático identificado como Jixing Zhang.

La investigación divulgada por Noticias Caracol detalla que el empresario chino habría visitado campamentos de las disidencias en el Catatumbo, Caquetá y sur de Bolívar. Las pruebas incluyen fotografías, chats y tarjetas de presentación donde Zhang figura como directivo de varias compañías industriales e importadoras en China.

En algunas imágenes aparece sonriente junto a alias Richard Catatumbo, uno de los jefes disidentes más poderosos del norte del país.

Los chats intervenidos muestran conversaciones explícitas sobre armamento de guerra. Allí se discuten morteros, granadas de 81 milímetros y hasta la instalación de una nueva fábrica de armas con maquinaria de última generación.

En un fragmento de los chats, alias Catatumbo le dice a Calarcá: “Ya cuando el amigo venga le mando unas bombas, su belleza”, a lo que el segundo responde: “una belleza”.

Lea también: «Colombia hoy es gobernada por un grupo criminal»: Fico Gutiérrez sobre apoyo del gobierno a Calarcá

La Embajada de China en Colombia reaccionó con cautela. El embajador Zhu Jingyang afirmó en su cuenta de X que no hará comentarios “antes de verificar la situación y recibir detalles de las autoridades pertinentes”. La sede diplomática también comunicó que el caso será revisado por su oficina de economía y comercio.

En el plano político, las imágenes y documentos han generado una fuerte controversia. La precandidata presidencial Vicky Dávila cuestionó a la Fiscalía por la falta de avances en las investigaciones relacionadas con los archivos de alias Calarcá, que también referirían posibles nexos con altos mandos militares y figuras políticas.

La aparición del empresario Zhang agrega un elemento internacional a la crisis de seguridad en Colombia, ampliando el alcance de las investigaciones y dejando al descubierto la sofisticación de los intereses criminales que rodean a las disidencias.

Sin comentario antes de verificar la situacion y recibir detalles de las autoridades pertinentes. https://t.co/hp18m9jzse — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) November 24, 2025

Más noticias de Colombia