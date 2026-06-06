Resumen: Un grupo cercano al fajardismo, bajo el nombre Primero la Democracia, anunció que abrió diálogos con la campaña de Abelardo De La Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, de cara a la segunda vuelta presidencial. En su pronunciamiento, señalaron que respaldaron opciones de centro en el pasado, pero que el actual escenario los llevó a replantear su postura, rechazando la neutralidad y el voto en blanco, y afirmando su decisión de “votar en contra de Petro y Cepeda”.

Sector del fajardismo inicia diálogos con De La Espriella y llama a “votar en contra de Petro y Cepeda”

Un grupo de ciudadanos que en procesos electorales anteriores acompañó propuestas del centro político y del llamado fajardismo anunció que inició acercamientos con el candidato Abelardo De La Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, de cara a la segunda vuelta presidencial.

El colectivo, que se identifica como Primero la Democracia, explicó que su decisión surge tras el cierre de la primera vuelta electoral y la necesidad de definir postura frente al nuevo escenario político del país.

En su comunicado, el grupo recordó que en el pasado respaldaron la candidatura de Sergio Fajardo, al considerar que representaba valores como la transparencia, la defensa institucional y el respeto por la Constitución de 1991. Sin embargo, señalaron que el panorama cambió tras los resultados electorales recientes.

“Colombia no puede permitirse cuatro años más de petrismo”

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento del grupo ciudadano fue su posición frente al actual Gobierno y el rumbo político del país.

En su declaración afirmaron de manera enfática que “Colombia no puede permitirse cuatro años más de petrismo”, frase que, según el documento, resume la necesidad de tomar posición en esta segunda vuelta.

El colectivo añadió que el país enfrenta una decisión determinante, en la que consideran indispensable actuar con responsabilidad frente al futuro institucional y económico. En ese sentido, insistieron en que “no es lo mismo cuatro años que ocho años”, al advertir sobre los efectos de la continuidad de proyectos políticos en el largo plazo.

Críticas al panorama actual y justificación de la postura

En su análisis, el grupo ciudadano sostiene que durante los últimos años el país ha enfrentado dificultades en sectores como la salud, la seguridad y la estabilidad económica, además de preocupaciones relacionadas con la inversión y el empleo.

Aunque el pronunciamiento no detalla hechos específicos recientes, sí plantea que estas condiciones influyen en su decisión de no mantenerse neutrales. “No queremos ser neutrales y no queremos tener que recurrir al voto en blanco”, señala el comunicado, marcando distancia de esa opción electoral.

En otra de sus afirmaciones, el colectivo insiste en que “las democracias pueden corregir los errores cometidos durante un periodo de gobierno”, pero advierte que es más difícil revertir daños acumulados a largo plazo.

El documento también subraya que su posición no responde a intereses burocráticos ni a acuerdos políticos tradicionales. En ese sentido, afirman: “fuimos coherentes con nuestras convicciones”, al explicar su respaldo previo a opciones del centro político.

Acercamientos con De La Espriella y Restrepo

Como parte de su nueva postura, Primero la Democracia solicitó un espacio de diálogo con Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo para conocer sus compromisos de gobierno y expresar inquietudes frente al rumbo del país.

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Según el comunicado, el propósito es “escuchar de primera mano sus compromisos con el país, confrontar nuestras preocupaciones y potencialmente enriquecer aquellas líneas programáticas que, desde nuestra visión política, necesita Colombia”.

En otro aparte, el grupo aclara que la intención no es establecer acuerdos tradicionales, sino abrir un espacio de discusión más amplio. “Por eso no queremos ser neutrales”, insisten en el documento, al justificar su participación activa en el debate electoral.

Desde la campaña de De La Espriella, la iniciativa fue recibida como una expresión legítima de participación ciudadana. En su respuesta, señalaron que este tipo de acercamientos hacen parte de una conversación necesaria en democracia.

“Se trata de construir una gran unidad ciudadana alrededor de la democracia, la libertad y el orden institucional”, expresó la campaña, al tiempo que afirmó que “todos los ciudadanos que quieran aportar desde sus convicciones… son bienvenidos a esta conversación nacional”.

También enfatizaron que el escenario electoral actual no debe entenderse como una disputa de cuotas o intereses particulares, sino como un espacio de convergencia política.

Un escenario de reconfiguración política

La declaración de Primero la Democracia se suma a otros movimientos ciudadanos que han comenzado a redefinir apoyos tras la primera vuelta presidencial, en un contexto de alta polarización política.

El grupo insiste en que su decisión no implica una ruptura con sus principios iniciales, sino una adaptación al escenario actual que, según su lectura, exige tomar posición en la segunda vuelta.

Mientras avanza el proceso electoral, el pronunciamiento abre un nuevo capítulo en la reconfiguración de apoyos dentro del espectro del centro político y su relación con las candidaturas que disputan la Presidencia.