Resumen: Con su inminente salida de la administración pública, el futuro inmediato de Carrillo empieza a generar fuertes especulaciones

¿Va para la campaña de Cepeda? Carlos Carrillo presenta su renuncia a la dirección de la UNGRD tras suspensión de la Procuraduría

Minuto30.com .- Carlos Carrillo ha presentado oficialmente su carta de renuncia al cargo de director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión del alto funcionario se da en medio de la tormenta política generada por su suspensión provisional, marcando así la primera salida dentro del actual Gobierno por presunta participación en política.

Los motivos y el estado de la renuncia

La situación de Carrillo se complicó luego de que el Procurador General ordenara apartarlo de su cargo de manera preventiva, al considerar que existían elementos que apuntaban a una indebida participación en el actual escenario electoral.

A la espera del presidente: A pesar de que la renuncia ya fue radicada formalmente ante la Casa de Nariño, hasta el momento el presidente Gustavo Petro no ha aceptado la dimisión del directivo, dejando en suspenso la transición en la cabeza de la entidad encargada de la atención de emergencias en el país.

¿Un salto a la arena electoral?

Con su inminente salida de la administración pública, el futuro inmediato de Carrillo empieza a generar fuertes especulaciones. Por ahora, se desconoce oficialmente si el saliente director de la UNGRD pasará a integrar directamente los equipos estratégicos de cara a las próximas elecciones.

No obstante, en los círculos políticos se rumora su posible aterrizaje en la campaña del candidato Iván Cepeda. De concretarse este movimiento, Carrillo entraría a jugar un papel clave en la estrategia de la izquierda colombiana, sumándose a un equipo de trabajo en el que ya figuran nombres estratégicos como Felipe Harman y Andrés López, actual viceministro de las TIC.

Se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial de la Presidencia de la República sobre el futuro de Carrillo y el nombramiento de quien asumiría las riendas de la UNGRD.