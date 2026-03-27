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Resumen: Secretario de Seguridad de Medellín revela que doble crimen en Castilla fue un ajuste de cuentas en 'La Paralela'. Hay tres capturados y un fusil incautado.

‘Muy pronto van a caer muchos’: Secretario de Seguridad tras el doble homicidio en La Toscana

El Secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, se pronunció sobre el violento enfrentamiento ocurrido en el barrio La Toscana, en Castilla, que dejó dos personas muertas y cuatro capturadas.

Según Villa Mejía, los hechos corresponden a una disputa interna dentro del grupo delincuencial ‘La Paralela’.

“Se presentó una confrontación al interior de miembros de una misma estructura, La Paralela, por disputas internas precisamente por el fenómeno del control del microtráfico en esa zona”, explicó el funcionario.

El secretario fue categórico al referirse a las víctimas y a los responsables: “Ayer los que mataron son bandidos, ayer a los que mataron son bandidos”.

En cuanto a los resultados operativos, informó que en flagrancia fueron capturadas tres personas, una por homicidio y dos por porte o tráfico de armas de fuego, y fueron individualizadas otras siete personas que podrían estar vinculadas al hecho y que quedarán dentro del proceso investigativo.

Además, se incautaron un fusil calibre 556, una pistola 9 milímetros, un revólver 38 y abundante munición.

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El secretario Villa Mejía destacó que las autoridades cuentan con videos, fuentes de inteligencia y el trabajo de la policía judicial para sustentar el proceso, y advirtió que habrá más capturas próximamente.

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“Muy seguramente y muy pronto van a caer muchos. Ellos se calentaron solitos”, aseguró.

El funcionario también resaltó que en lo que va del año hay más capturas de homicidas que en el mismo período de 2025, como parte de los esfuerzos conjuntos entre la Policía, la Fiscalía y el Ejército.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), Medellín registra 68 homicidios en 2026, doce menos que los 80 contabilizados a la misma fecha del año anterior.

“La instrucción ha sido redoblar la presencia militar y policial en ese sector de la ciudad, y que caiga todos los que tengan que caer”, concluyó Villa Mejía.

Las víctimas fueron identificadas como Edwin, alias Paturro, con antecedentes por homicidio y porte ilegal de armas, y Jonathan, alias Yoyo, con procesos por tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Ambos operaban bajo la estructura de alias Boné, señalado como máximo cabecilla de ‘La Paralela’.

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