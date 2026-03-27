Emergencia en Santo Domingo Savio: Incendio deja cuatro viviendas destruidas y tres heridos

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Resumen: A esta hora, tres máquinas de bomberos y sus tripulaciones permanecen en el sitio realizando labores de "enfriamiento" y remoción de escombros para evitar que el viento reactive puntos calientes entre la madera y los enseres

Minuto30.com .- Momentos de angustia vivieron los habitantes del barrio Santo Domingo Savio al mediodía de este viernes, debido a un incendio estructural que consumió varias viviendas.

Gracias a la rápida intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, las llamas fueron controladas antes de que se extendieran por la ladera de la zona nororiental.

El balance de la tragedia

El alcalde Federico Gutiérrez, quien se desplazó al territorio para coordinar la atención, entregó el balance preliminar de la emergencia:

Viviendas afectadas: 4 casas construidas en madera (pérdida total).

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Personas lesionadas: 3 ciudadanos heridos, entre ellos una mujer adulta mayor que recibe atención médica prioritaria por inhalación de humo y quemaduras.

Operativo técnico y social en curso

A esta hora, tres máquinas de bomberos y sus tripulaciones permanecen en el sitio realizando labores de “enfriamiento” y remoción de escombros para evitar que el viento reactive puntos calientes entre la madera y los enseres.

Simultáneamente, el equipo de Atención Social de la Alcaldía de Medellín inició el censo y acompañamiento a las familias que lo perdieron todo. Se espera que en las próximas horas se defina el auxilio habitacional y la entrega de kits de emergencia para los damnificados de la Comuna 1.