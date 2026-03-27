Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Emergencia en Santo Domingo Savio: Incendio deja cuatro viviendas destruidas y tres heridos

    A esta hora, tres máquinas de bomberos y sus tripulaciones permanecen en el sitio realizando labores de “enfriamiento”

    Publicado por: SoloDuque

    Incendio en bodega de Medellín deja una persona afectada por humo
    Imagen de archivo tomada para ilustrar la nota
    Emergencia en Santo Domingo Savio: Incendio deja cuatro viviendas destruidas y tres heridos

    Resumen: A esta hora, tres máquinas de bomberos y sus tripulaciones permanecen en el sitio realizando labores de "enfriamiento" y remoción de escombros para evitar que el viento reactive puntos calientes entre la madera y los enseres

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Momentos de angustia vivieron los habitantes del barrio Santo Domingo Savio al mediodía de este viernes, debido a un incendio estructural que consumió varias viviendas.

    Gracias a la rápida intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, las llamas fueron controladas antes de que se extendieran por la ladera de la zona nororiental.

    El balance de la tragedia

    El alcalde Federico Gutiérrez, quien se desplazó al territorio para coordinar la atención, entregó el balance preliminar de la emergencia:

    Viviendas afectadas: 4 casas construidas en madera (pérdida total).

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Personas lesionadas: 3 ciudadanos heridos, entre ellos una mujer adulta mayor que recibe atención médica prioritaria por inhalación de humo y quemaduras.

    Operativo técnico y social en curso

    A esta hora, tres máquinas de bomberos y sus tripulaciones permanecen en el sitio realizando labores de “enfriamiento” y remoción de escombros para evitar que el viento reactive puntos calientes entre la madera y los enseres.

    Simultáneamente, el equipo de Atención Social de la Alcaldía de Medellín inició el censo y acompañamiento a las familias que lo perdieron todo. Se espera que en las próximas horas se defina el auxilio habitacional y la entrega de kits de emergencia para los damnificados de la Comuna 1.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.