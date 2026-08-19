Resumen: Manuel Villa advirtió que Medellín intensificará la persecución contra estructuras criminales y responsabilizará a sus cabecillas.

Secretario de Seguridad de Medellín advierte a criminales: ‘La respuesta es diez veces más dura’

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, lanzó una fuerte advertencia contra las estructuras criminales y aseguró que las autoridades mantendrán una ofensiva permanente para combatir a quienes cometan delitos en la ciudad.

Durante una rueda de prensa, el funcionario señaló que la actuación de las autoridades no dependerá de las condiciones internas de los grupos ilegales y afirmó que el propósito será perseguir de manera constante a sus integrantes.

“Se acabó la horrible noche para los colombianos y empezó la horrible noche para los bandidos”, manifestó Villa, al referirse a la estrategia de seguridad que, según explicó, busca fortalecer la respuesta institucional frente a las organizaciones criminales.

El secretario aseguró además que ante cualquier acción violenta de estos grupos la respuesta de las autoridades será contundente. “A un golpe que nos quieran dar los bandidos, la respuesta es diez veces más dura”, afirmó.

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Villa también hizo énfasis en la responsabilidad que, según él, debe recaer sobre los diferentes niveles de mando de las organizaciones delincuenciales. Explicó que las autoridades buscarán establecer responsabilidades no solo entre quienes ejecutan directamente los hechos criminales, sino también entre los cabecillas que permanecen al frente de las estructuras.

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“Llevan del bulto absolutamente todos”, expresó el funcionario al referirse a los responsables dentro de las organizaciones.

Otro de los puntos abordados fue la situación de las personas privadas de la libertad. Villa sostuvo que quienes estén detenidos deben permanecer efectivamente bajo custodia y cuestionó que algunos integrantes de estructuras criminales puedan continuar delinquiendo desde lugares de reclusión.

En ese sentido, señaló que las autoridades continuarán utilizando las capacidades disponibles para perseguir a quienes permanezcan en libertad y fortalecer los controles sobre quienes ya se encuentran detenidos.

Finalmente, el secretario planteó cuatro escenarios para los integrantes de las estructuras criminales: someterse y entregarse a las autoridades, ser capturados, ser extraditados o morir en operaciones de la Fuerza Pública. “Son cuatro opciones que tienen, ni una más ni una menos”, concluyó.

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