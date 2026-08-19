Resumen: El alcalde Alejandro Eder entregó un nuevo balance desde el Puesto de Mando Unificado (PMU). Los equipos técnicos ya han evaluado cerca de 600 viviendas para determinar su nivel de riesgo y habitabilidad.

A 10 días del terremoto: Más de 2.800 damnificados permanecen en albergues de Cali

Minuto30.com .- La capital del Valle del Cauca continúa su proceso de estabilización y atención de emergencias tras el devastador sismo del pasado 10 de agosto. Al cumplirse el décimo día de operación ininterrumpida desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó un balance detallado sobre el manejo de la crisis humanitaria y habitacional en la ciudad.

La prioridad de la administración local se ha centrado en garantizar la supervivencia, el bienestar y la reubicación de las miles de familias que perdieron sus hogares o que tuvieron que evacuar de manera preventiva por el riesgo de colapso de las estructuras.

Atención humanitaria y refugio

De acuerdo con el mandatario de los caleños, actualmente más de 2.800 personas se encuentran refugiadas en albergues oficiales y campamentos autogestionados que cuentan con el acompañamiento directo de la Alcaldía de Cali.

Ante la magnitud de la población desplazada, Eder aseguró que el Distrito está evaluando permanentemente las condiciones sanitarias y logísticas de estos espacios transitorios. El objetivo principal es garantizar que todos los damnificados cuenten con los suministros básicos necesarios, alimentación y puedan sobrellevar la tragedia de una manera segura y digna.

Avanza el censo estructural de viviendas

A la par de la atención en los albergues, cuadrillas de ingenieros, arquitectos y especialistas en gestión del riesgo avanzan a contrarreloj en las inspecciones técnicas de las edificaciones afectadas en distintos barrios de la ciudad.

Hasta el momento, la Alcaldía cuenta con 599 conceptos profesionales sobre diferentes predios, arrojando el siguiente diagnóstico:

151 inmuebles habitables: Estructuras que no sufrieron daños comprometedores y a las cuales las familias pueden retornar sin riesgo.

158 inmuebles con uso restringido: Viviendas que presentan daños moderados y requieren de reparaciones específicas antes de ser ocupadas plenamente.

290 inmuebles no habitables: Edificaciones con daños estructurales severos que representan un riesgo inminente para la vida humana y no pueden ser ocupadas.

El mensaje del Alcalde

Los resultados de estas evaluaciones técnicas son el insumo principal para que la administración trace la ruta de subsidios, reubicación y los planes de reconstrucción de la ciudad en los próximos meses.

A través de sus redes sociales, el alcalde Eder aprovechó el reporte técnico para enviar un mensaje de solidaridad y compromiso institucional a los caleños afectados por la emergencia: