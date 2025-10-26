Las cintas del cerramiento quedaron pegadas del carro: Secretaría de Movilidad detalla el atropellamiento

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- La Secretaría de Movilidad de Medellín se pronunció sobre la trágica madrugada de hoy, donde un conductor ebrio arrolló a trabajadores del Metro, revelando que el fatal accidente fue la culminación de una secuencia de eventos que inició con la fuga de un motociclista. El siniestro ocurrió en la zona de trabajos de reparación del socavamiento de la Línea A, entre Poblado y Aguacatala.

La Secuencia que Desencadenó la Tragedia:

La secretaria explicó la cadena de eventos que llevó al atropellamiento masivo:

Primer Accidente y Fuga: Inicialmente, una motocicleta perdió el control e impactó la zona de seguridad, colisionando contra elementos de delimitación y dos motocicletas de los trabajadores. El conductor de esta moto procedió a fugarse del sector. Trabajadores Reunidos en la Zona Segura: Tras el primer incidente, los obreros de la obra se reunieron dentro del área de acordonamiento y seguridad para atender los daños materiales causados por la colisión de la moto fugada. El Atropellamiento Fatal: «Desafortunadamente en ese preciso momento llega este conductor ebrio y se lleva los elementos de seguridad que se tienen en la obra,» señaló la secretaria.

El Conductor Arrolló la Señalización y la Gente:

El vehículo que causó la tragedia ingresó de forma violenta a la zona delimitada. Los elementos de señalización, como maletines, conos e incluso la cinta de seguridad, quedaron «pegados dentro del vehículo, en el bumper del vehículo», confirmando que el conductor ignoró completamente el cerramiento de protección.

Las autoridades continúan las investigaciones del siniestro que dejó un muerto y varios heridos, reiterando el llamado a la prudencia y el respeto por las normas de tránsito.

