¡Urgente! Tragedia en la zona de obra del Metro: «Borracho» atropelló a obreros y deja un muerto y tres heridos

Minuto30.com .- Una dolorosa tragedia enlutó las obras de reparación del Metro de Medellín en la madrugada de hoy: una moto tumbo inicialmete el cerramiento de las obras y luego un carro particular, con su conductor «borracho» ingresó intempestivamente a la zona delimitada de la Línea A y arrolló a cuatro trabajadores del contratista.

El incidente ocurrió a las 4:30 a.m. sobre la autopista, en el punto donde se realizan las obras entre Poblado y Aguacatala, a la altura del puente de la 4sur.

El trágico atropellamiento se produjo instantes después de un primer incidente. Inicialmente, una motocicleta impactó el cerramiento de las obras y afectó dos motocicletas de los trabajadores, para luego huir del lugar. Cuando el personal se acercó a verificar los daños, fueron impactados por el vehículo que ingresó a alta velocidad y era conducido por una persona en estado de embriaguez.

El conductor del vehículo particular fue interceptado y sometido a un examen de embriaguez, arrojando primer grado de alcoholemia. El Alcalde señaló que, dado el tiempo transcurrido, «seguramente a la hora del accidente el grado era mayor».

El alcalde fue el encargado de informar sobre el lamentable suceso a través de sus redes sociales, confirmando el saldo de la tragedia, una persona falleció en el sitio del accidente; dos personas fueron remitidas a centros asistenciales, y uno de ellos se encuentra en estado crítico y una cuarta persona logró retirarse por sus propios medios.

Así ocurrió el accidente, según reporte del alcalde Fedrico Gutiérrez:

Como Alcalde, debo informarles de una situación muy triste que sucedió hoy a las 4:30 am sobre la autopista, justo en el sitio en donde se realizan los trabajos en la vía del Metro.

Se produjo un accidente de tránsito en el que estuvo involucrada una motocicleta que impactó inicialmente el cerramiento afectando los elementos de delimitación y dos motocicletas pertenecientes a trabajadores del contratista de la obra.

La motocicleta se va del lugar. El personal se acerca a verificar lo sucedido y en ese momento un vehículo particular ingresa intempestivamente a la zona delimitada con señalización, arrollando 4 personas.

Una persona falleció en el sitio y dos más fueron remitidos a centros asistenciales (uno de ellos se encuentra en estado crítico). Uno se retiró por sus propios medios.

Al conductor del vehículo ya se le practicó hace unos minutos el examen de embriaguez y marcó primer grado de alcoholemia. Seguramente a la hora del accidente el grado era mayor.

Me duele mucho esto.

Mi solidaridad con la familia y amigos de la persona fallecida.

Estamos pendientes de las otras personas heridas.

Estaré informando…

