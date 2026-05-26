Sebastián Villa sí iba a ir al Mundial, y lo bajaron del bus minutos antes: la historia detrás de la lista de Lorenzo

Resumen: El periodista Alejandro Pino Calad reveló que el director técnico Néstor Lorenzo tenía la firme intención de convocar a Sebastián Villa para el Mundial, pero el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, vetó su llamado para proteger la imagen institucional y a los patrocinadores frente a los antecedentes legales del jugador. Esta situación desató una acalorada discusión que retrasó la rueda de prensa oficial, la cual solo pudo llevarse a cabo tras un acuerdo de última hora: Lorenzo aceptó dejar fuera a Villa con la condición irrenunciable de poder incluir en la lista definitiva al cuestionado mediocampista Kevin Castaño.

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La lista de convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026 llegó con una gran dosis de polémica, no solo por los nombres que están, sino por las fricciones que ocurrieron tras bambalinas antes del anuncio oficial. Según reveló en las últimas horas el periodista Alejandro Pino Calad, el director técnico Néstor Lorenzo tenía en sus planes mundialistas al delantero Sebastián Villa, pero una intervención directa del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, impidió que el jugador formara parte del equipo.

El «tierrero» previo a la rueda de prensa

De acuerdo con lo expuesto por Pino Calad en su programa La Titular, el retraso de una hora que sufrió la rueda de prensa de Néstor Lorenzo el día de hoy no fue casualidad. La verdadera razón habría sido una acalorada discusión entre el estratega argentino y el máximo dirigente del fútbol colombiano.

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Según el periodista, Lorenzo pretendía dar a conocer la lista definitiva sin haberla socializado previamente con la cúpula de la FCF. Sin embargo, Jesurún intervino:

«Lorenzo iba a dar la rueda de prensa sin mostrarle la convocatoria al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Cuando el presidente le dice: ‘Pero a ver sí, primero fue lunes que martes, dónde están a ver los convocados. ¿Qué hace aquí Sebastián Villa?’. Sebastián Villa iba a ir al Mundial. Lorenzo quería llevar a Sebastián Villa al Mundial», relató Pino.

El factor Kevin Castaño y las razones del veto

La negativa de Jesurún, según la información filtrada, responde estrictamente a temas extradeportivos y de imagen corporativa. En reportes previos, ya se había mencionado que el presidente de la Federación consideraba que la presencia de Villa (quien cuenta con antecedentes judiciales por violencia de género en Argentina) espantaría a los patrocinadores de la Selección y afectaría negativamente la marca del equipo nacional.

Tras una hora de tensión, ambas partes habrían llegado a un punto medio para poder dar inicio al anuncio oficial. La negociación, según reveló el periodista, consistió en un intercambio de nombres:

Salida obligada: Sebastián Villa quedó descartado de la cita orbital a pesar de la insistencia del cuerpo técnico.

La alternativa: Lorenzo habría condicionado la salida de Villa exigiendo la inclusión del mediocampista Kevin Castaño, un nombre muy resistido en la opinión pública debido a su falta de minutos en River Plate.

«¿Entonces en qué tranzaron? ‘Listo, hermano, yo no llevo a Villa, pero llevo a Kevin Castaño'», concluyó Pino sobre el supuesto acuerdo.

Silencio institucional

Hasta el momento, ni Néstor Lorenzo, ni Ramón Jesurún, ni los canales oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol han emitido comunicados desmintiendo o confirmando las declaraciones de Alejandro Pino Calad. Lo cierto es que la polémica ya está instalada en el país justo en la recta final hacia el inicio de la Copa del Mundo, dejando un manto de dudas sobre la autonomía del cuerpo técnico a la hora de armar el equipo.

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