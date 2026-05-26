«Magnifica humanitas»: La primera encíclica del Papa León XIV aborda los desafíos éticos de la Inteligencia Artificial

Resumen: Uno de los puntos más contundentes del documento es la condena a la aplicación de la inteligencia artificial en los conflictos armados. León XIV advierte que la revolución digital está deshumanizando la guerra

Minuto30.com .- Este lunes 25 de mayo de 2026, el Papa León XIV promulgó su primera carta encíclica, titulada Magnifica humanitas. El documento, publicado en el marco del 135.º aniversario de la histórica Rerum novarum, actualiza la Doctrina Social de la Iglesia para hacer frente a uno de los mayores desafíos de la era contemporánea: el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la sociedad.

A lo largo de cinco capítulos, el Pontífice hace un llamado urgente a garantizar que el avance tecnológico sirva al bien común de la humanidad y no se convierta en una herramienta de dominación concentrada en manos de unos pocos.

Pilares fundamentales de la encíclica del papa León XIV

Defensa de la dignidad humana: El Papa advierte que las personas no pueden ser reducidas a «un recurso que se usa y se explota». Reafirma la inviolabilidad de la vida humana, exige una mayor protección y participación de las mujeres en la sociedad, y señala el trato a los migrantes como la prueba definitiva de la verdadera justicia social.

La necesidad de «desarmar» la IA: León XIV critica el «paradigma tecnocrático» y rechaza el transhumanismo. Subraya que la tecnología no es neutral, pues asume los valores de quienes la diseñan y financian. Por ello, exige un código ético global y compartido, pidiendo sustraer la IA de los monopolios económicos y de la competencia militar.

Protección del trabajo frente a la automatización: Ante la transición digital, el documento advierte sobre el riesgo de que la tecnología genere desempleo y precarización en nombre de la reducción de costos. El Papa insta a evaluar el desarrollo de las naciones no solo a través del PIB, sino mediante la dignidad del trabajo y la reducción de las desigualdades.

Ecología de la información y la educación: El texto denuncia la «arquitectura de la visibilidad» de las plataformas digitales, diseñadas para capturar el tiempo de los usuarios y explotar sus vulnerabilidades. Propone una nueva alianza educativa que incluya el «ayuno de la IA» para fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de la verdad y la libertad interior.

Nuevas formas de colonialismo y esclavitud: La encíclica condena severamente la explotación laboral en la extracción de «tierras raras» (esenciales para los dispositivos tecnológicos) y denuncia el «colonialismo de datos», donde la información personal es extraída y mercantilizada sin escrúpulos.

Superar la «guerra justa» y el peligro de las armas autónomas

Uno de los puntos más contundentes del documento es la condena a la aplicación de la inteligencia artificial en los conflictos armados. León XIV advierte que la revolución digital está deshumanizando la guerra, bajando el umbral de la violencia al convertirla en un proceso rápido, impersonal y calculador donde las víctimas son reducidas a simples datos estadísticos.

El Pontífice es categórico al afirmar que «no existe ningún algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable». Frente a una Realpolitik que normaliza el rearme y una crisis evidente del multilateralismo global, el Papa exige superar definitivamente la teoría de la «guerra justa» para abrazar la diplomacia, el diálogo y la construcción de una verdadera «civilización del amor».