Cruz Azul negocia el fichaje de Sebastián Villa, quien tras ser absuelto buscaría brillar en México junto a Miguel Ángel Borja. Foto:

Resumen: El Cruz Azul se encuentra en negociaciones avanzadas para fichar al extremo colombiano Sebastián Villa, quien actualmente milita en Independiente Rivadavia. Tras ser absuelto recientemente de cargos por delitos sexuales, el "hijo de Bello" tiene el camino libre para unirse a Miguel Ángel Borja en la ofensiva del equipo mexicano, mientras el club argentino busca cerrar una salida beneficiosa para ambas partes que concrete el regreso del antioqueño a la élite del fútbol latinoamericano

Sebastián Villa, en la mira de la Liga MX: Cruz Azul busca su fichaje

El mercado de pases en México se agita con el posible arribo de Sebastián Villa a las filas del Cruz Azul.

Las directivas del conjunto “cementero” ya han iniciado las negociaciones formales para hacerse con los servicios del atacante antioqueño, quien actualmente milita en Independiente Rivadavia de Argentina.

El club mendocino, dueño de su ficha, se encuentra en plena disposición de facilitar su salida, siempre y cuando se concrete un acuerdo económico que resulte beneficioso para ambas instituciones.

La llegada del “hijo de Bello” al fútbol mexicano supondría un reencuentro de alto impacto en la ofensiva, ya que Villa se perfila para ser el nuevo compañero de ataque de su compatriota Miguel Ángel Borja.

Lea también: https://www.minuto30.com/carcel-juan-david-palacio-area/1695532/

Sebastián Villa, en la mira de la Liga MX: Cruz Azul busca su fichaje

Este movimiento estratégico por parte de la “Máquina Cementera” busca potenciar su poder goleador con una dupla colombiana de jerarquía, aprovechando el desequilibrio y la velocidad que caracterizan al exjugador de Boca Juniors en el frente de ataque.

El camino para el regreso de Villa a un equipo de primera línea se despejó tras su reciente situación legal, luego de que la justicia lo absolviera de los cargos por delitos sexuales que pesaban en su contra.

Con su panorama jurídico resuelto y las negociaciones en marcha, el destino del extremo colombiano parece estar cada vez más cerca de la Liga MX, marcando un nuevo capítulo en su carrera profesional tras su paso por el fútbol argentino.

Más noticias de Deporte