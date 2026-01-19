Resumen: La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2020-2023), por su presunta responsabilidad en un desfalco de $2.481 millones de pesos mediante irregularidades en seis contratos que superan los $18.656 millones. Según el ente acusador, estos recursos, destinados originalmente a la gestión del riesgo y atención de emergencias, habrían sido desviados a través de un esquema de contratación directa para favorecer a personas cercanas al círculo político de los hermanos Quintero. Por estos hechos, que configuran presuntos delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos, también serán imputadas las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana María Montoya en una audiencia programada para el próximo 26 de enero.

Por escándalo de corrupción en el AMVA, pedirán cárcel para Juan David Palacio, ficha de Quintero

La Fiscalía 40 Seccional de Administración Pública de Medellín ha dado un paso contundente en lo que se perfila como uno de los capítulos más oscuros de la corrupción administrativa reciente en Antioquia. El ente acusador solicitará formalmente la medida de aseguramiento contra el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio Cardona, pieza clave del círculo de confianza del exalcalde Daniel Quintero.

El “modus operandi”: Contratación directa y recursos desviados

La investigación se centra en seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 que suman más de $18.656 millones. Según la Fiscalía, la entidad utilizó la modalidad de “apoyo a la gestión” para saltarse las licitaciones públicas, a pesar de que los objetos contractuales exigían suministros y actividades que no encajaban en dicha excepción legal.

Le puede interesar: Contraloría determinó hallazgos fiscales por $86.054 millones, por irregularidades detectadas en contratos de Ecopetrol

El saldo de este esquema habría sido el apoderamiento irregular de $2.481 millones de pesos. Lo que agrava el escándalo es el origen de esos fondos: dineros destinados originalmente a la gestión del riesgo y atención de emergencias en los diez municipios del Valle de Aburrá.

Funcionarios en el ojo del huracán

La audiencia, programada para el 26 de enero a las 3:00 P.M., no solo sentará en el banquillo a Palacio. La justicia también imputará a dos exsubdirectoras ambientales que fueron determinantes en la ejecución del gasto:

Ana María Roldán Ortiz (periodo 2020-2021).

Diana María Montoya Velilla (periodo 2021-2024), quien además actuó como ordenadora del gasto.

Los delitos a imputar incluyen peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Una estructura organizada

Para la Fiscalía, no se trata de errores administrativos aislados, sino de una estructura coordinada. La captura previa de Misael Cadavid Jaramillo (Director de Bomberos) y María Yaneth Rúa refuerza la tesis de que el saqueo al AMVA y Metroparques habría sido direccionado bajo la sombra del poder político de la administración 2020-2023.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El factor político

El proceso judicial coincide con un momento político sensible. Juan David Palacio no solo es cercano a los hermanos Quintero, sino que es hijo de Óscar Iván Palacio, actual candidato al Senado de la República por el Partido Verde, lo que añade una capa de tensión al desarrollo de las audiencias que iniciarán la próxima semana.

Por escándalo de corrupción en el AMVA, pedirán cárcel para Juan David Palacio, ficha de Quintero